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Bloomberg: Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, когда говорил об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, речь шла о словах Путина во время прямой линии 19 декабря, когда президент России заявил о готовности к встрече с Трампом. Избранный американский лидер заметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее. Он уточнил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны положить конец конфликту.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов встретиться с Трампом. Он выразил уверенность, что если встреча с избранным президентом США состоится, лидерам двух стран будет о чем поговорить. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря отметил, что реальных предпосылок для организации встречи Путина и Трампа еще не было.

Трамп неоднократно сообщал о своем намерении разрешить конфликт на Украине. В январе 2023 г. избранный президент США говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. В июне на предвыборном митинге в Филадельфии Трамп пообещал, что в случае победы на выборах президента добьется урегулирования российско-украинского конфликта еще до своей инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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