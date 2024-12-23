Bloomberg: Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов встретиться с Трампом. Он выразил уверенность, что если встреча с избранным президентом США состоится, лидерам двух стран будет о чем поговорить. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря отметил, что реальных предпосылок для организации встречи Путина и Трампа еще не было.