Bloomberg: Трамп процитировал Путина в речи о завершении конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, когда говорил об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, речь шла о словах Путина во время прямой линии 19 декабря, когда президент России заявил о готовности к встрече с Трампом. Избранный американский лидер заметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее. Он уточнил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны положить конец конфликту.
19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов встретиться с Трампом. Он выразил уверенность, что если встреча с избранным президентом США состоится, лидерам двух стран будет о чем поговорить. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 декабря отметил, что реальных предпосылок для организации встречи Путина и Трампа еще не было.
Трамп неоднократно сообщал о своем намерении разрешить конфликт на Украине. В январе 2023 г. избранный президент США говорил, что смог бы договориться о завершении боевых действий за сутки. В июне на предвыборном митинге в Филадельфии Трамп пообещал, что в случае победы на выборах президента добьется урегулирования российско-украинского конфликта еще до своей инаугурации.