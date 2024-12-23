Песков заявил об отсутствии импульсов для организации встречи Путина и Трампа

Избранный президент США неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине, он также обещал завершить его за сутки. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне 22 декабря, он сказал, что планирует встретиться с российским президентом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Трамп сообщил, что, по его словам, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Он добавил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту.