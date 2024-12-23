Песков заявил об отсутствии импульсов для организации встречи Путина и Трампа
Реальных предпосылок для организации встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Пока никаких реальных импульсов не было», – сказал он.
Избранный президент США неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине, он также обещал завершить его за сутки. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне 22 декабря, он сказал, что планирует встретиться с российским президентом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Трамп сообщил, что, по его словам, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Он добавил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту.
Трамп назвал украинский конфликт ужасным и подчеркнул, что на месте действующего президента Джо Байдена не допустил бы такого.