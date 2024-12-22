Трамп рассчитывает на встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он сказал об этом, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне. Трансляцию вела медиакомпания RSBN.
Трамп сообщил, что, по его словам, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Он добавил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту.
Трамп назвал украинский конфликт «ужасным» и подчеркнул, что, будь он президентом вместо Джо Байдена, этого бы не произошло.
Избранный президент США неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине, он также обещал завершить его за сутки.