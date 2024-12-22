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Трамп рассчитывает на встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он сказал об этом, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне. Трансляцию вела медиакомпания RSBN.

Трамп сообщил, что, по его словам, Путин выразил желание встретиться с ним в кратчайшие сроки. Он добавил, что будет ждать этой встречи, ведь обе стороны должны как можно скорее положить конец вооруженному конфликту.

Трамп назвал украинский конфликт «ужасным» и подчеркнул, что, будь он президентом вместо Джо Байдена, этого бы не произошло.

Избранный президент США неоднократно заявлял о своем намерении разрешить конфликт на Украине, он также обещал завершить его за сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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