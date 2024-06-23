Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Филадельфии пообещал, что в случае победы на президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Трансляцию митинга вел интернет-портал Times Now в YouTube.
«До того, как я войду в Овальный кабинет, я решу ужасный конфликт между Россией и Украиной», - подчеркнул Трамп.
В мае британская газета The Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что экс-президент разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет раскрывать его до выборов.
Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки. Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили американский лидер Джо Байден и Трамп. 19 июня портал Axios писал, что демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании. 21 июня стало известно, что Байден впервые с октября 2023 г. опередил Трампа в опросе среди электората. Опрос был проведен с 14 по 17 июня, разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%.