Telegraph: Трамп разработал план по урегулированию конфликта на Украине
Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал детальный план по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет раскрывать его до выборов. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.
Вместо раскрытия деталей кандидат в президенты от Республиканской партии «сосредоточится на простом сообщении о том, что он положит конец войне, пытаясь привлечь на свою сторону избирателей США, надеющихся на мир», говорится в публикации.
Экс-президент Трамп неоднократно заявлял, что боевые действия будут прекращены сразу после его избрания. В марте 2023 г. он заверил, что завершил бы боевые действия за сутки.
Продолжение конфликта, говорил он тогда, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. По итогам «супервторника» 6 марта оба политика одержали решающую победу в борьбе за номинацию от своих партий, писали «Ведомости».