США подозревают Китай в попытке вмешаться в ноябрьские выборы

США подозревают Китай в попытке вмешаться в ноябрьские выборыАдминистрация Байдена использует старую риторику и практику Трампа
У США есть доказательства попыток Китая оказать влияние на исход предстоящих в ноябре президентских выборов. Об этом 26 апреля в интервью телеканалу CNN по итогам своего трехдневного визита в Китай заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Любое вмешательство со стороны Китая в наши выборы тщательно отслеживается нами и абсолютно неприемлемо», – подчеркнул Блинкен.
24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен посетил Китай с трехдневным визитом. В ходе поездки он встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Несмотря на уже не первое заявление о попытках Китая «вмешаться» и «повлиять» на американские выборы, госсекретарь не объяснил, как они реализовываются и на что нацелены. В ежегодном отчете об угрозах нацбезопасности, опубликованном в феврале Управлением директора национальной разведки США, говорится, что во время промежуточных выборов в конгресс 2022 г. аккаунты TikTok, «подконтрольные пропагандистским структурам КНР», пытались влиять на результаты как Демократической, так и Республиканской партии.
В начале апреля журналисты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в правительстве рассказали о создании «группами, связанными с китайским правительством», фальшивых аккаунтов в соцсетях. По их данным, некоторые из них притворяются сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа и критикуют внутреннюю и внешнюю политику администрации действующего президента Джо Байдена.
Исследователи, опрошенные журналистами NYT, приводили в качестве одного из доказательств связи этих аккаунтов с Китаем неправильные английские грамматические конструкции и, по их мнению, нехарактерную для среднестатистического американского пользователя социальных сетей манеру подачи информации. Подчеркивается, что новые такие аккаунты становится труднее отслеживать, так как их ведут живые люди.
Похожую версию о создании фейковых аккаунтов в соцсетях озвучила и журналистка CNN, бравшая опубликованное 26 апреля интервью у Блинкена.
В конце января источники сообщили CNN об обещании председателя КНР Си Цзиньпина не вмешиваться в американский избирательный процесс. Предположительно, он говорил об этом с Байденом во время встречи в ходе саммита АТЭС в Калифорнии.
Феномен поисков «китайского следа» на американских выборах относительно новый. В 2018 г. Трамп обвинял КНР во вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс, когда его Республиканская партия лишилась большинства в палате представителей. В 2020 г. он утверждал, что Китай попытается повлиять на исход президентских выборов, чтобы не допустить его переизбрания. Согласно тогдашнему отчету нацразведки, китайское правительство хотело проигрыша Трампа, так как Байден казался более предсказуемым.
В 2021 г., уже в президентство Байдена, американская нацразведка пришла к иному выводу, заявив о решении Китая не вмешиваться в президентские выборы 2020 г. Советники Байдена посчитали, что Пекин опасался возможных негативных последствий разоблачения.
При этом, став президентом, Байден не отменил ряд тарифных ограничений в отношении Китая, введенных в годы правления Трампа. Более того, на некоторых направлениях давление на КНР при действующем президенте даже усилилось. В частности, Байден расширил ограничения на доступ Китая к современным технологиям и ввел новые санкции в связи с предполагаемым нарушением прав мусульман-уйгуров.
В отличие от ситуации в 2016-2017 гг., когда Трампа начали обвинять в связях с Россией, увязать Китай с каким-либо из двух кандидатов не получится, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Тема с внешним вмешательством уже вряд ли привлечет американских избирателей, так как тогда эти домыслы не были ничем подтверждены. Эксперт объясняет, что заявления Блинкена полностью соответствуют нынешней логике развития отношений США с Китаем – сопернической.
«В этом есть и внутриполитический смысл. Трамп и республиканцы обвиняют Байдена в уступках Китаю, поэтому нынешний президент и его команда пытаются показать, что проводят жесткую линию в отношении Пекина», – говорит Наумов. Даже если демократы и попытаются обвинить Трампа в связях с Китаем, то это будет выглядеть нелепо, продолжает он. Таким образом, кандидаты будут спорить не о том, кто сотрудничает с Китаем, а о том, кто будет с ним жестче, полагает Наумов.
Внешняя политика в этом случае играет более весомую роль, соглашается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Администрация Байдена «поставила» на внешнюю политику и будет при любой возможности усиливать давление на Китай, если это поможет рейтингу президента дома.
Согласно мартовскому опросу Gallup, 41% американцев считает Китай главной угрозой для США. 26% придерживаются аналогичного мнения по поводу России. При этом обе цифры уменьшились по сравнению с итогами этого исследования за 2023 г., когда 50% считали КНР главным противником, а 32% – Россию. Если обратить внимание на разбивку мнений по партийно-политической принадлежности, то в большей мере Китай считают угрозой республиканцы, а Россию – демократы. Но относительное большинство независимых избирателей (составляющих 43% американского электората) считают КНР главной угрозой для США, нежели Россию, – 40% против 21%.
Исходя из того что и избиратели считают политику Трампа более жесткой в отношении Китая, Байдену приходится идти на поэтапное осложнение отношений с ним, объясняет Васильев. Это в свою очередь осложняет сдерживание конкуренции между двумя державами в определенных границах, говорит эксперт.
Для Пекина обе кандидатуры на американских выборах неблагоприятны с точки зрения перспектив развития отношений, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Она напомнила, что еще на выборах 2020 г. предпочтительной кандидатурой для китайской стороны казался Байден, так как Трамп рассматривался как виновник торговой войны и политических конфликтов. Но президентский срок Байдена показал, что в основе ухудшения двусторонних связей находится не фактор личности президента, а более фундаментальные факторы. «Поэтому обвинения во вмешательстве Китая в нынешнюю избирательную президентскую кампанию в принципе не имеют основания», – резюмировала Лексютина.