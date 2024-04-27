США подозревают Китай в попытке вмешаться в ноябрьские выборы

«В этом есть и внутриполитический смысл. Трамп и республиканцы обвиняют Байдена в уступках Китаю, поэтому нынешний президент и его команда пытаются показать, что проводят жесткую линию в отношении Пекина», – говорит Наумов. Даже если демократы и попытаются обвинить Трампа в связях с Китаем, то это будет выглядеть нелепо, продолжает он. Таким образом, кандидаты будут спорить не о том, кто сотрудничает с Китаем, а о том, кто будет с ним жестче, полагает Наумов.