Блинкен пригрозил Китаю принудительно сократить его сотрудничество с Россией

В китайских релизах по итогам переговоров упоминаний России не было. Си на встрече с Блинкеном выбрал традиционно дружелюбный тон, заявив, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. По мнению китайского лидера, странам следует искать точки соприкосновения при сохранении разногласий вместо «порочной конкуренции». При этом Си сказал, что «стороны должны быть верны своим словам», а КНР рада видеть «уверенные в своих силах и процветающие» США. Лидер Китая призвал американцев позитивно смотреть на развитие его страны. «Если застегнуть эту «первую пуговицу», то китайско-американские отношения действительно стабилизируются, улучшатся и будут двигаться вперед», – уверен Си. Блинкен попытался его заверить, что США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему с помощью союзов и по-прежнему придерживаются политики «одного Китая» (имея в виду Тайвань). Страны договорились провести первые переговоры по теме искусственного интеллекта в ближайшие недели.