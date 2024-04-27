Блинкен пригрозил Китаю принудительно сократить его сотрудничество с Россией

Блинкен пригрозил Китаю принудительно сократить его сотрудничество с РоссиейУспех такого давления пока вызывает сомнения
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился 26 апреля в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и 5,5 часа проговорил с министром иностранных дел страны Ван И, сообщает агентство «Синьхуа». По итогам переговоров глава американской дипломатии на пресс-конференции прямо обозначил угрозы в адрес Китая из-за, как считают в Вашингтоне, поддержки им российской армии.
«Я вновь выразил нашу серьезную озабоченность тем, что КНР поставляет компоненты, которые подпитывают жестокую агрессивную войну России против Украины», – сказал Блинкен. Он добавил, что Китай – главный поставщик в Россию станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, которая используется для производства боеприпасов и ракетного топлива, и других товаров двойного назначения. «Я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – цитирует госсекретаря агентство Associated Press. Помимо этого, Блинкен призвал Пекин использовать свое влияние на Иран, чтобы отговорить его от эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и на КНДР – для возобновления диалога.
Накануне визита Financial Times и The Wall Street Journal писали, что в США разрабатывают санкции против «некоторых китайских банков» вплоть до их изоляции от мировой финансовой системы. Глава американского минфина Джанет Йеллен постаралась в интервью Reuters показать Пекину, что у него остаются возможности избежать негативного сценария, хотя «США были бы готовы использовать санкции при необходимости».
В китайских релизах по итогам переговоров упоминаний России не было. Си на встрече с Блинкеном выбрал традиционно дружелюбный тон, заявив, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. По мнению китайского лидера, странам следует искать точки соприкосновения при сохранении разногласий вместо «порочной конкуренции». При этом Си сказал, что «стороны должны быть верны своим словам», а КНР рада видеть «уверенные в своих силах и процветающие» США. Лидер Китая призвал американцев позитивно смотреть на развитие его страны. «Если застегнуть эту «первую пуговицу», то китайско-американские отношения действительно стабилизируются, улучшатся и будут двигаться вперед», – уверен Си. Блинкен попытался его заверить, что США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему с помощью союзов и по-прежнему придерживаются политики «одного Китая» (имея в виду Тайвань). Страны договорились провести первые переговоры по теме искусственного интеллекта в ближайшие недели.
Более конфронтационный разговор у Блинкена вышел, судя по итоговому заявлению, с Ван И. Ван призвал не вмешиваться во внутренние дела Китая, не подавлять его развитие и не пересекать «красные линии». Здесь снова прозвучал призыв не посылать «неверных сигналов» тайваньским «сепаратистам», каковым в Китае могли посчитать подписанный президентом США 24 апреля законопроект о помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,12 млрд. Ограничительные меры Вашингтона в экономике, торговле, науке и технологиях, с точки зрения КНР, «не честная конкуренция, а сдерживание и блокада». Ван посоветовал американцам прекратить раздувать «ложный нарратив» об избыточных мощностях Китая, благодаря чему, считают в США, страна способна поставлять по низким ценам на мировые рынки электромобили и товары в секторе чистой энергетики. Обсуждали главы дипломатии также израильско-палестинский конфликт, Мьянму и КНДР, договорившись продолжить диалог.
За рамками переговоров Китай 26 апреля послал ряд сигналов о том, что стремительно менять свой курс не намерен. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь упрекнул США в лицемерии из-за того, что «необоснованно критикуя нормальные торгово-экономические отношения России и Китая», сами принимают масштабный закон о помощи Украине. На полях форума министров обороны стран ШОС в Астане министр обороны КНР Дун Цзюнь провел переговоры с коллегами из России и Ирана. Там Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает «на самое тесное и плодотворное сотрудничество». А Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР) проголосовал за принятие закона о таможенных пошлинах, который вступит в силу 1 декабря 2024 г. Он обеспечивает властям право вводить ответные меры против стран, с точки зрения Китая, нарушающих действующие торговые соглашения.
США уже принимают ряд ограничительных мер против Китая за сотрудничество с Россией, теперь могут вводить как первичные, так и вторичные санкции против компаний, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Наиболее эффективным инструментом для Вашингтона здесь могут стать рестрикции против китайских банков, ограничения могут затронуть и промышленность, допускает эксперт. Продолжение американской санкционной политики против Пекина – долгосрочная тенденция, хотя непонятно, решится ли Байден на обострение до выборов.
То что встречи между высокими лицами США и Китая проходят при благожелательной риторике, стало закономерностью, но после их окончания от американцев традиционно следуют резкие негативные комментарии, напомнила главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Стороны находятся в высокой степени конфликтности, пока не переросшей в конфронтацию, чего не хотят в Китае. В США, по мнению эксперта, уже устали от «игры» КНР и стремятся поставить страну перед однозначным выбором – либо она прекращает тесное взаимодействие с Россией, либо получает серьезное давление в виде санкций. «Но маловероятно, что, даже столкнувшись с ним, Китай принципиально изменит политику в отношении Москвы: китайцы подчеркивают свою последовательность», – заключает Лексютина.