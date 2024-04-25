Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с Россией

Блинкен приехал в Китай с целью отговорить его от сотрудничества с РоссиейСША грозят отрезать банки КНР от мировой финансовой системы из-за «помощи ВПК»
Свой трехдневный визит в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен начал 24 апреля с посещения Шанхая. Там его встретил секретарь Шанхайского горкома КПК Чэнь Цзинин. В повестке визита переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, а также встречи с бизнес-сообществом. Не исключен и прием у председателя КНР Си Цзиньпина.
Если в МИД КНР назвали главной целью визита американского госсекретаря «установление взаимопонимания» для избежания соперничества, то в США прямо говорят о намерении донести до Пекина свои претензии. При этом там считают, что отношения Китая и США за последний год вышли из «низшей точки в истории».
Блинкен на специальном брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России: «Наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая». В Вашингтоне прямо говорят о готовности предпринять шаги против фирм, которые «серьезно подрывают безопасность как на Украине, так и в Европе», приводятся слова высокопоставленного чиновника на сайте госдепа.
О том, какими могут быть новые меры США, накануне сообщили газеты Financial Times и The Wall Street Journal. Там разрабатывают санкции в отношении «некоторых китайских банков» вплоть до их отрезания от финансовой мировой системы. Отмечается, что Пекин с момента начала спецоперации на Украине прислушивался к предупреждениям Запада, призывавшего не поставлять оружие. Но после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 г. экспорт китайских товаров двойного назначения резко возрос. И в том, что Китай – основной поставщик в Россию электронных схем и деталей для самолетов, машин и станков, на Западе видят угрозу. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в ответ заявил, что «право Китая на нормальный экономический и торговый обмен с другими странами, включая Россию, не может быть ущемлено».
Заочная полемика перед визитом Блинкена между двумя ведущими державами на теме сотрудничества с Россией не закончилась. Госсекретарь 22 апреля на презентации доклада о положении с правами человека в мире за 2023 г. напомнил и о том, что в Китае продолжается, как заявляют США, геноцид уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (наравне с рохинджа в Мьянме). В МИД КНР призвали США «перестать претендовать на роль учителя прав человека».
Наконец, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи своим союзникам, включая Тайвань, а также об ультиматуме к китайской ByteDance, обязывающем ее продать TikTok (правительство КНР ранее давало понять, что не пойдет на это). Известно, что Блинкен вслед за министром финансов Джанет Йеллен призовет КНР сокращать свои производственные мощности, благодаря которым страна способна поставлять по низким ценам на мировые рынки свои электромобили и товары в секторе чистой энергетики. Ван Вэньбинь на этот счет накануне заявил, что «подобная шумиха необоснованна», а быстрое развитие отрасли электромобилей в КНР «соответствует экономическим законам и рыночным принципам».
США по-прежнему продолжают выступать с позиции гегемона, а в КНР намерены показать, что страну нельзя считать «мальчиком для битья» и она не будет подчиняться чьим-либо окрикам, полагает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Он уверен, что помимо украинского конфликта у сторон много тем для обсуждения: Ближний Восток, кибербезопасность и бизнес-проекты, которые, возможно, все-таки получат политическую поддержку.
«Артподготовка» перед визитом Блинкена говорит о том, что США решили включить весь свой арсенал для давления на Китай, чтобы показать, что у них есть реальные возможности повлиять на него, отмечает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Вероятно, Блинкен укажет на возможность санкций против крупнейшего китайского банка – Bank of China, от чего теоретически пострадают китайские компании, торгующие с США.