Министр финансов США просит КНР сократить производство

Министр финансов США просит КНР сократить производствоКитай и сам знает о проблеме избыточных мощностей
С 4 по 9 апреля министр финансов США Джанет Йеллен совершает свой второй визит в Китай. Первая ее поездка состоялась в июле 2023 г. и, несмотря на, как она выразилась, «теплый прием», не принесла значительных результатов. На этот раз основной темой стали «избыточные промышленные мощности» Китая, что, по мнению Вашингтона, позволяет ему с помощью нерыночных практик наращивать свою долю на мировых рынках установок для экологически чистой энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы. Проблему отчасти признают и в Пекине – там согласились вести переговоры на тревожащую американцев тему.
Йеллен провела переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном, вице-премьером по экономике Хэ Лифэном, министром финансов Лань Фоанем, мэром Пекина Инь Юном и губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном. На 8 апреля назначены ее встречи с председателем Народного банка (центробанка) Китая Пан Гуншэном и бывшим вице-премьером Лю Хэ, сохраняющим свое влияние и после отставки. Помимо этого Йеллен встретилась с членами отделения американской торговой палаты в КНР (AmCham), а также профессорами и студентами Пекинского университета.
Йеллен отметила, что за последний год США и Китай смогли поставить свои двусторонние отношения на «более стабильную основу», пишет Bloomberg. Это, впрочем, не подразумевает, что страны теперь должны уклоняться от признания разногласий и «жестких переговоров». «Мы сможем добиться прогресса только в том случае, если будем напрямую и открыто общаться друг с другом», – сказала американский министр Ли Цяну. Она повторила, что США не стремятся к «разъединению» связей с Китаем.
Ли Цян понадеялся в ответ, что две страны будут партнерами, а не противниками, передает телеканал CGTN. Но Китай при этом рассчитывает, что США будут соблюдать «основные нормы рыночной экономики, включая честную конкуренцию». По мнению Пекина, США следует прекратить политизацию экономических вопросов и «чрезмерно раздувать концепцию безопасности» в этом контексте. Кроме того, китайский премьер призвал США относиться к вопросу о производственных мощностях его страны «объективно и диалектически», а развитие сектора новых источников энергии Китая, по его мнению, вносит вклад в глобальную зеленую трансформацию.
Но при этом в КНР готовы обсуждать проблемы, которые возникают из-за ее избыточных промышленных мощностей, говорилось в релизе минфина США по итогам двух встреч Йеллен с Хэ Лифэном. Представитель Вашингтона объясняла журналистам проблему тем, что Китай способен заполнить американские и другие западные рынки экспортной продукцией в ущерб местным производителям электромобилей и в других отраслях. Это стало результатом, считает Йеллен, их государственного стимулирования со стороны КНР и отказ от такой политики «пойдет на пользу американской, китайской и мировой экономике». При этом в 2023 г. экспорт Китая за рубеж снизился впервые с 2016 г. на 4,6%, и сильнее всего упал товарооборот с США – на 11,6% до $664 млрд.
Кроме того, Йеллен требовала в Китае «справедливого отношения» к американским рабочим и предприятиям. В ответ Хэ вспомнил о торгово-экономических ограничениях, которые вводит Вашингтон. Гораздо больше понимания достигли минфин США и Народный банк Китая по совместной борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Еще одной темой переговоров, о которой не стали упоминать китайские СМИ, стала материальная поддержка, якобы оказываемая российскому ОПК китайскими компаниями. Йеллен предупредила о «серьезных последствиях», с которыми они могут столкнуться в будущем, что Financial Times расценила как одно из «самых резких» посланий Вашингтона в адрес Пекина. При этом, с ее слов, китайцы заверили, что не планируют оказывать России военную поддержку. Китайские компании уже попадали ранее в санкционные списки минторга США из-за поддержки российской промышленности.
Незадолго до оглашенных Йеллен угроз, пишет Bloomberg, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих союзников о том, что Китай усилил свою поддержку России на Украине, включая предоставление спутниковых данных. Кроме того, он говорил о расширении сотрудничества в микроэлектронике, предоставлении станков, а также сырья для боеприпасов и ракетного топлива. Российская сторона это ни разу не подтверждала.
Американцы регулярно выдвигают различные обвинения в адрес Китая – раньше на первый план выходила тема о занижении курса юаня и проблеме с оборотом фентанила, напоминает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Вероятно, сейчас Йеллен могла просить ввести Китай какие-то ограничения на экспорт собственных электромобилей, добавляет он. Но, говоря о наводнении мирового рынка китайскими электромобилями, стоит помнить, что именно в Шанхае находится крупнейший завода Tesla Илона Маска Gigafactory.
Китайцы периодически сами занимаются сокращением своих избыточных промышленных мощностей, что в ходе правления Си Цзиньпина называют «структурной реформой в сфере предложения», говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. То, о чем договорилась Йеллен, отвечает и задачам китайской экономической макрополитики. При этом в последнее время китайский экспорт снизился практически по всем направлениям, за исключением России, стран Центральной Азии и Индии, отмечает эксперт. Практически все китайские автопроизводители сейчас делают электромобили, которые реально наводнили мировой рынок. В этой связи на Западе все чаще говорят о том, что «китайский шок» 2.0 грозит разорить местных производителей (первый «шок» наблюдался в начале 2000-х из-за импорта дешевых товаров китайского производства. – «Ведомости»). В Китае на этом фоне ожидают введения на Западе новых тарифов, и потому стране действительно необходимо сокращать свои производственные мощности.
Политика КНР в отношении российского ОПК не менялась с самого начала военной спецоперации, уверен Кашин: китайцы не переходят красную черту в виде поставок летального оружия и ключевых компонентов к нему.