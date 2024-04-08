Министр финансов США просит КНР сократить производство

Но при этом в КНР готовы обсуждать проблемы, которые возникают из-за ее избыточных промышленных мощностей, говорилось в релизе минфина США по итогам двух встреч Йеллен с Хэ Лифэном. Представитель Вашингтона объясняла журналистам проблему тем, что Китай способен заполнить американские и другие западные рынки экспортной продукцией в ущерб местным производителям электромобилей и в других отраслях. Это стало результатом, считает Йеллен, их государственного стимулирования со стороны КНР и отказ от такой политики «пойдет на пользу американской, китайской и мировой экономике». При этом в 2023 г. экспорт Китая за рубеж снизился впервые с 2016 г. на 4,6%, и сильнее всего упал товарооборот с США – на 11,6% до $664 млрд.