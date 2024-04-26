Ван И призвал США не нарушать красные линии в вопросах суверенитета Китая

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. WSJ писала, что санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией.