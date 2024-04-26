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Ван И призвал США не нарушать красные линии в вопросах суверенитета Китая

Ведомости

США не должны нарушать красные линии в вопросах суверенитета и безопасности Китая. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Соединенные Штаты не должны вмешиваться во внутренние дела Китая, подавлять развитие Китая и переступать красные линии КНР, когда речь идет о суверенитете, безопасности и интересах развития Китая», – приводит слова министра Центральное телевидение Китая.

Ван И отметил, что вопрос, сохранят ли Китай и США настрой на стабильность и прогресс в отношениях или вернутся «к ошибке нисходящей спирали», стоит перед двумя странами и проверяет искренность обеих сторон. Китайский министр подчеркнул, что Пекин всегда придерживается последовательной позиции и принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китайская сторона привержена содействию стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений, добавил Ван И.

24 апреля Блинкен прибыл в Китай с трехдневным визитом. 26 апреля прошли его переговоры с Ван И. Также сообщалось, что в заключительный день поездки Блинкен может встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь США на специальном брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России. 

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. WSJ писала, что санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией.

В МИД КНР назвали лицемерной и безответственной критику США в отношении Китая из-за торговли с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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