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МИД Китая назвал лицемерием критику США из-за торговли с РФ

Ведомости

Критика США в отношении Китая из-за торговли с Россией лицемерна и безответственна. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь на брифинге.

«США, с одной стороны, выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой – безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

23 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. По данным WSJ, санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией.

Вместе с тем Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Теперь для вступления закона в силу его должен одобрить сенат и подписать президент США Джо Байден.

В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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