МИД Китая назвал лицемерием критику США из-за торговли с РФ
Критика США в отношении Китая из-за торговли с Россией лицемерна и безответственна. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь на брифинге.
«США, с одной стороны, выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой – безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
23 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. По данным WSJ, санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией.
Вместе с тем Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Теперь для вступления закона в силу его должен одобрить сенат и подписать президент США Джо Байден.
В Кремле заявили, что выделение новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил мнение, что дополнительное финансирование приведет к новым жертвам среди украинцев.