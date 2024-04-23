МИД Китая назвал лицемерием критику США из-за торговли с РФ

23 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. По данным газеты, ограничения могут коснуться банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ. По данным WSJ, санкции могут быть введены, если у США не получится убедить Китай отказаться от такого сотрудничества с Россией.