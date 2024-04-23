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СМИ: США могут ввести санкции против банков Китая за участие в торговле с РФ

Ведомости

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По данным газеты, ограничения могут коснутся банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ.

WSJ отмечает, что Вашингтон хочет использовать дипломатический рычаг давления, чтобы якобы остановить «поддержку Пекина российского военного производства». Санкции будут введены, если США не удастся убедить Китай отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами, пишет издание. Неназванный американский чиновник сообщил, что США призывают европейские страны также оказать давление на Пекин.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.

В апреле стало известно, что принимать платежи из России в юанях также перестали China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Источник «Известий» отмечал, что в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские кредитные организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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