СМИ: США могут ввести санкции против банков Китая за участие в торговле с РФ

WSJ отмечает, что Вашингтон хочет использовать дипломатический рычаг давления, чтобы якобы остановить «поддержку Пекина российского военного производства». Санкции будут введены, если США не удастся убедить Китай отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами, пишет издание. Неназванный американский чиновник сообщил, что США призывают европейские страны также оказать давление на Пекин.