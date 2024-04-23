СМИ: США могут ввести санкции против банков Китая за участие в торговле с РФ
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
По данным газеты, ограничения могут коснутся банков, которые якобы помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения из Китая в РФ.
WSJ отмечает, что Вашингтон хочет использовать дипломатический рычаг давления, чтобы якобы остановить «поддержку Пекина российского военного производства». Санкции будут введены, если США не удастся убедить Китай отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами, пишет издание. Неназванный американский чиновник сообщил, что США призывают европейские страны также оказать давление на Пекин.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров.
В апреле стало известно, что принимать платежи из России в юанях также перестали China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Источник «Известий» отмечал, что в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские кредитные организации.