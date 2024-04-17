«Известия»: еще четыре банка Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ
Еще четыре банка Китая прекратили принимать платежи из России в юанях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.
Речь идет о China Citic Bank, ICBC, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Информацию подтвердили генеральный директор делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.
Егармин уточнил, что усложнились расчеты за промышленные товары. По его словам, платежи за потребительские продукты Китай все еще принимает. Разумовский отметил, что примеру крупных банков последовали и небольшие игроки из-за опасений вторичных санкций США. Он добавил, что китайские банки возвращают около 70-80% транзакций.
Собеседник «Известий» заявил, что новые ограничения ввел и Bank of China, теперь через банк проходит лишь небольшая доля операций из России. По данным источника, в основном с Россией сейчас работают небольшие китайские кредитные организации.
На фоне проблем с платежами участники рынка автоперевозок опасаются замедления или остановки трансграничных расчетов с Китаем, пишет «Коммерсантъ». Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев заявил, что сейчас китайские банки отклоняют более 50% платежей из России, в связи с чем в международных перевозках происходит значительное падение объемов. Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко отметил, что деньги за товар могут идти в КНР месяцами.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.