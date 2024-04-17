«Известия»: еще четыре банка Китая перестали принимать платежи в юанях из РФ

На фоне проблем с платежами участники рынка автоперевозок опасаются замедления или остановки трансграничных расчетов с Китаем, пишет «Коммерсантъ». Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев заявил, что сейчас китайские банки отклоняют более 50% платежей из России, в связи с чем в международных перевозках происходит значительное падение объемов. Руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions Иван Захарченко отметил, что деньги за товар могут идти в КНР месяцами.