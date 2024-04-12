Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для сборки электроники
Китайские банки начали блокировать российским производителям электроники оплату за компоненты для сборки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. Также Китай не позволяет оплатить наборы для сборки электроники (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.
Участники рынка отмечают, что Китай, по сути, является монополистом в этой сфере – на него приходится почти 100% мирового объема компонентов.
«Известия» пишут, что китайские банки ужесточили проверку платежей. В частности, Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.
Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил изданию, что когда клиент отвечает, что операция не имеет такой связи, он тем самым снимает ответственность с Bank of China. Таким образом китайский банк «страхуется» перед американскими проверками.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Так, операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В частности, трудности возникли и с турецкими банками, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.