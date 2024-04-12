Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для сборки электроники

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Так, операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В частности, трудности возникли и с турецкими банками, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.