/ Бизнес

Китайские банки начали блокировать оплату компонентов для сборки электроники

Ведомости

Китайские банки начали блокировать российским производителям электроники оплату за компоненты для сборки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

С блокировкой столкнулись даже организации, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов. Также Китай не позволяет оплатить наборы для сборки электроники (в них входят процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Участники рынка отмечают, что Китай, по сути, является монополистом в этой сфере – на него приходится почти 100% мирового объема компонентов.

«Известия» пишут, что китайские банки ужесточили проверку платежей. В частности, Bank of China начал запрашивать данные о том, связана ли транзакция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами или ВПК.

Генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин пояснил изданию, что когда клиент отвечает, что операция не имеет такой связи, он тем самым снимает ответственность с Bank of China. Таким образом китайский банк «страхуется» перед американскими проверками.

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России 11 апреля рассказал, что банки из дружественных стран нарастили число отказов в проведении платежей из России после ужесточения вторичных санкций в 2023 г.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. Так, операции с Россией приостановил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank – основной расчетный центр для импортеров. В частности, трудности возникли и с турецкими банками, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных