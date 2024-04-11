Костин сообщил о резком росте отказов в проведении платежей из России
Банки из дружественных стран нарастили число отказов в проведении платежей из России. Об этом сообщил заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.
«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует. Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
Количество отказов банков дружественных стран резко возросло после ужесточения вторичных санкций в 2023 г., уточнил Костин. По его словам, ранее стояла задача «исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT». Сейчас же «центральной проблемой становится собственно география».
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В частности, трудности возникли и с турецкими банкам, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.
Владелец одного из крупных торговых брокеров говорил «Ведомостям», что банки Турции начали закрывать счета российским компаниям еще с 2022 г., но сейчас этот процесс действительно усилился. Если раньше речь шла прежде всего про компании из санкционного списка, то теперь отношения прекращают и с другими организациями, отметил собеседник.
8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проблемы с банковскими переводами из России, сообщил, что контакты Москвы и Анкары на высшем уровне готовятся по всем финансовым вопросам.