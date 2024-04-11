Костин сообщил о резком росте отказов в проведении платежей из России

Владелец одного из крупных торговых брокеров говорил «Ведомостям», что банки Турции начали закрывать счета российским компаниям еще с 2022 г., но сейчас этот процесс действительно усилился. Если раньше речь шла прежде всего про компании из санкционного списка, то теперь отношения прекращают и с другими организациями, отметил собеседник.