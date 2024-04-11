/ Финансы

Костин сообщил о резком росте отказов в проведении платежей из России

Ведомости

Банки из дружественных стран нарастили число отказов в проведении платежей из России. Об этом сообщил заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.

«Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует. Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Количество отказов банков дружественных стран резко возросло после ужесточения вторичных санкций в 2023 г., уточнил Костин. По его словам, ранее стояла задача «исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT». Сейчас же «центральной проблемой становится собственно география».

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого ряд зарубежных банков дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам. В частности, трудности возникли и с турецкими банкам, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.

Владелец одного из крупных торговых брокеров говорил «Ведомостям», что банки Турции начали закрывать счета российским компаниям еще с 2022 г., но сейчас этот процесс действительно усилился. Если раньше речь шла прежде всего про компании из санкционного списка, то теперь отношения прекращают и с другими организациями, отметил собеседник.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проблемы с банковскими переводами из России, сообщил, что контакты Москвы и Анкары на высшем уровне готовятся по всем финансовым вопросам. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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