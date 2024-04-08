Песков рассказал о контактах России и Турции по финансовым расчетам

20 марта обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что Турция договорилась с США о так называемой схеме соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Согласно новой системе, США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе ограничений против РФ. После того как расследование проведет турецкая сторона, будут предприниматься необходимые меры. Ранее США вносили турецкие компании в санкционные списки без уведомления об этом Анкары.