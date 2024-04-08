/ Политика

Песков рассказал о контактах России и Турции по финансовым расчетам

Ведомости

Контакты Москвы и Анкары на высшем уровне готовятся по всем финансовым вопросам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и проблемы с банковскими переводами из России.

«Контакты на высшем уровне в целом готовятся по всем финансовым делам. Контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенные действительно присутствуют», – сказал он.

В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.

20 марта обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что Турция договорилась с США о так называемой схеме соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Согласно новой системе, США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе ограничений против РФ. После того как расследование проведет турецкая сторона, будут предприниматься необходимые меры. Ранее США вносили турецкие компании в санкционные списки без уведомления об этом Анкары.

Песков не стал комментировать схему турецкого обозревателя и уточнил, что Кремль считает санкции против России незаконными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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