Песков рассказал о контактах России и Турции по финансовым расчетам
Контакты Москвы и Анкары на высшем уровне готовятся по всем финансовым вопросам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США и проблемы с банковскими переводами из России.
«Контакты на высшем уровне в целом готовятся по всем финансовым делам. Контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации. Проблемы определенные действительно присутствуют», – сказал он.
В декабре 2023 г. президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому минфину предоставили полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам, писали «Ведомости» в начале февраля 2024 г.
20 марта обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что Турция договорилась с США о так называемой схеме соблюдения санкций, введенных Вашингтоном против Москвы. Согласно новой системе, США будут уведомлять Турцию, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе ограничений против РФ. После того как расследование проведет турецкая сторона, будут предприниматься необходимые меры. Ранее США вносили турецкие компании в санкционные списки без уведомления об этом Анкары.
Песков не стал комментировать схему турецкого обозревателя и уточнил, что Кремль считает санкции против России незаконными.