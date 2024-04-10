Аналитики Минпромторга оценили ситуацию с расчетами за импорт

Опрос Центра по внешней торговле при Минпромторге (ЦВТ), посвященный проблемам российских компаний с импортом, показал, что 52% российских импортеров испытывали трудности с трансграничными расчетами в валюте в 2023 г. Это на 10 п. п. больше, чем в 2022 г. О результатах исследования «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с презентацией ЦВТ. Опрос был представлен на вебинаре для бизнеса 3 апреля.