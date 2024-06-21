Джо Байден впервые за несколько месяцев обогнал в опросах Дональда Трампа

Джо Байден впервые за несколько месяцев обогнал в опросах Дональда ТрампаЭтому помогли состояние экономики и административный ресурс президента
Президент США Джо Байден впервые с октября 2023 г. опередил своего предшественника Дональда Трампа, согласно опросу прореспубликанского телеканала Fox News. Разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%. Если учитывать третьих кандидатов, включая Роберта Кеннеди-младшего, то шансы Байдена сокращаются, но он все равно обгоняет Трампа на 1 п. п.: 43% против 42%. Опрос был проведен с 14 по 17 июня.
Байден опережает Трампа по популярности среди нескольких групп электората, включая людей старше 65 лет, женщин, а также не поддерживающих ни одну из партий. По данным Gallup за январь, относительное большинство американцев причисляют себя к независимым – 43%. И если в майском опросе Fox Трамп лидировал среди этого электората с преимуществом в 2 п. п., то теперь независимые поддерживают Байдена с перевесом в 9%.
Отмечается, что поддержка трех вышеперечисленных групп позволяет Байдену держаться на плаву, несмотря на снижение популярности среди молодых избирателей и афроамериканцев.
Одной из причин общего изменения предпочтений избирателей эксперты Fox назвали сравнительное улучшение экономических показателей. Согласно исследованию Fox, рейтинг одобрения экономической политики Байдена увеличился до 41% – высшего показателя за последние более чем два года. Хотя 68% считают, что экономика страны находится в не очень хорошем или вовсе плохом положении.
Преимущество Байдена – полномочия, позволяющие принимать решения, меняющие позицию избирателей, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Так, его решения в миграционной сфере [закрытие южной границы и облегчение процесса получения гражданства] могут повысить шансы среди независимых избирателей, объясняет эксперт.
Эксперты Fox также отметили возможное влияние обвинительных вердиктов в отношении Трампа и Хантера Байдена. По данным июньского опроса Politico, 21% независимых избирателей заявили, что после обвинительного вердикта Трампу их готовность голосовать за него уменьшилась. Но результаты опроса Reuters от 12 июня показывают, что признание виновным сына президента Хантера не повлияет на позицию 80% зарегистрированных избирателей.
Негативные последствия вердикта Трамп может исправить выбором кандидата в вице-президенты, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. По мнению эксперта, это должна быть либо женщина, либо представитель этнических меньшинств.
В целом по 10 основным вопросам, беспокоящим избирателей в 2024 г., Байдену больше доверяют в решении шести из них: борьбе с элитами, сохранении стабильности, будущем демократии, здравоохранении, праве на аборты и борьбе с изменением климата. В то же самое время Трамп опережает Байдена, когда дело доходит до вопросов миграции, экономики, войны на Ближнем Востоке и вопросов, связанных с правом на хранение и ношение оружия.
При этом, согласно Fox, экономика находится на первом месте по важности (99%), второе место делят здравоохранение и миграция (по 98%), на третьем – стабильность (97%), на четвертом – будущее американской демократии (96%), на пятом – вопросы, связанные с правом хранения и ношения оружия (91%).
До выборов динамика будет меняться то в пользу Байдена, то в пользу Трампа, но разрыв будет небольшим, продолжает Журавлева. Нынешние показатели – последствие эмоционального всплеска, связанного с обвинительным вердиктом Трампу. Его антирейтинг – это плюс для Байдена, и наоборот.
Но тезис Байдена о необходимости защитить демократию от Трампа может быть «спасительным» для президента, так как тот апеллирует к идентичности американцев, уверенных в том, что США – бастион демократии, полагает Журавлева.