Джо Байден впервые за несколько месяцев обогнал в опросах Дональда Трампа

В целом по 10 основным вопросам, беспокоящим избирателей в 2024 г., Байдену больше доверяют в решении шести из них: борьбе с элитами, сохранении стабильности, будущем демократии, здравоохранении, праве на аборты и борьбе с изменением климата. В то же самое время Трамп опережает Байдена, когда дело доходит до вопросов миграции, экономики, войны на Ближнем Востоке и вопросов, связанных с правом на хранение и ношение оружия.