Трампу рекомендуют использовать силу для достижения мира

Трампу рекомендуют использовать силу для достижения мираВ случае его избрания внешняя политика США станет более агрессивной
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 г. во внешнеполитическую стратегию США вернется реализм, страна станет сильнее, ее союзники – защищеннее и самостоятельнее и наступит мир. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs, опубликованной 18 июня, заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Автор полагает, что, как и во время своего первого срока в 2017–2021 гг., Трамп будет осуществлять внешнюю политику США по принципу «мира через силу» (условное наименование внешнеполитической доктрины США в президентство Рональда Рейгана с 1981 по 1989 г.).
Для осуществления этой политики О’Брайен предлагает в первую очередь усилить экономическое давление на Китай в той же форме, как это делалось в отношении СССР во время холодной войны. Подразумевается не только увеличение тарифов на все группы товаров из КНР до 60%, но и распространение механизмов экспортного контроля на «любые технологии», которые могут быть полезны Пекину.
В случае победы Трамп продолжит агрессивную экономическую политику в отношении Китая, соглашается замдиректора Института США и Канады РАН по научной работе Андрей Евсеенко. При этом ошибочные аналогии с холодной войной могут сделать его политику еще менее внятной и в то же самое время более опасной для стабильности мировой экономики.
Помимо общего усиления обороноспособности союзников в Азии бывший советник Трампа также рекомендует усилить возможности Индонезии, Филиппин и Вьетнама путем предоставления им уровня поддержки, сравнимого с тем, который получает Израиль.
Но в случае желания реализовать этот план Трамп опять столкнется с политическими препятствиями, продолжает Евсеенко. Дело не только в сложности обеспечения поддержки большинства в конгрессе, но и в отсутствии у этих стран влиятельных лоббистских структур, способных продвигать их интересы в США.
О’Брайен не забыл упомянуть и ситуацию на Украине. По его мнению, Трамп может продолжить поставлять «летальную» помощь Киеву, но платить за нее будут европейские союзники США. Помимо оплаты военной помощи Украине О’Брайен считает, что европейские страны должны принять ее в ЕС вне существующих правил принятия в объединение.
Ранее Трамп неоднократно критиковал политику нынешнего президента США Джо Байдена на украинском направлении. 16 июня, во время очередного выступления перед избирателями, он возмущался передачей средств Киеву и заявил, что «решит» ситуацию, хотя не уточнил как.
В апреле он предлагал предоставить Украине помощь беспроцентными кредитами без необходимости возврата. Как сообщили NBC News в мае, некоторые сенаторы-республиканцы предложили Трампу кредитование Киева под залог украинских редкоземельных ресурсов. По словам сенатора Линдси Грэма, бывший президент склоняется к этой идее и помощь Украине будет продолжена в случае его победы на выборах.
Трамп и военная помощь Украине в 2017–2021 гг.
После подписания президентом США Бараком Обамой (2009–2017) закона о поддержке свободы Украины в декабре 2014 г. США регулярно предоставляли Киеву военную помощь, но в администрации Обамы утверждали, что она не включала летальное оружие. В декабре 2017 г., по данным исследовательской службы конгресса (CRS), Трамп впервые одобрил предоставление Украине американского летального оружия на общую сумму в $47 млн. При этом, если военная помощь Украине в последний год президентства Обамы составила $306,8 млн, то в последний год президентства Трампа она достигла $504,6 млн. Об этом говорится в отчете CRS, опубликованном в мае 2024 г., со ссылкой на данные госдепа и Пентагона.
Трамп также требовал большей вовлеченности со стороны европейских союзников по НАТО. О’Брайен подчеркивает необходимость увеличения оборонных бюджетов этих стран.
О’Брайен подчеркнул возможность разрешения кризиса путем переговоров с Россией, но упомянул о намерении вывести Москву из равновесия «некоторой степенью непредсказуемости». Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет завершить конфликт за 24 часа. «Это легко», – сказал он в одном из видеообращений в сентябре 2023 г.
Трамп готов затягивать конфликт на Украине, если европейцы возьмут на себя основное бремя финансирования ВСУ, говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Экс-президент хочет сократить финансовую вовлеченность США в конфликт на Украине, чтобы сконцентрировать освободившиеся средства на сдерживании Китая.
Помимо вышеперечисленного бывший советник Трампа предлагает вернуться к политике максимального давления на Иран, поддерживать Израиль, в целом нарастить военную мощь США и возобновить ядерные испытания.
В мае О’Брайен рассказал NBC News, что регулярно общается с бывшим президентом. По данным Bloomberg, О’Брайен передал копию статьи одному из сотрудников избирательного штаба Трампа.
От Трампа можно в целом ожидать более агрессивной внешней политики США, чем сейчас, продолжает Суслов. Попытка О’Брайена сравнить Рейгана и Трампа некорректна. Их главное отличие – отсутствие у последнего четкой стратегии, резюмировал эксперт.