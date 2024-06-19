Трампу рекомендуют использовать силу для достижения мира

Трамп и военная помощь Украине в 2017–2021 гг.

После подписания президентом США Бараком Обамой (2009–2017) закона о поддержке свободы Украины в декабре 2014 г. США регулярно предоставляли Киеву военную помощь, но в администрации Обамы утверждали, что она не включала летальное оружие. В декабре 2017 г., по данным исследовательской службы конгресса (CRS), Трамп впервые одобрил предоставление Украине американского летального оружия на общую сумму в $47 млн. При этом, если военная помощь Украине в последний год президентства Обамы составила $306,8 млн, то в последний год президентства Трампа она достигла $504,6 млн. Об этом говорится в отчете CRS, опубликованном в мае 2024 г., со ссылкой на данные госдепа и Пентагона.