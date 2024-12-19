Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о готовности к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Россия стала сильнее за последние два – три года и становится по-настоящему суверенной страной.
«Мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики.<...> Мы укрепляем свою обороноспособность. Боеготовность наших Вооруженных сил сегодня находится – уверенно говорю – на самом высоком месте в мире», – подчеркнул Путин, отвечая на провокационный вопрос американского журналиста о якобы «ослабленной» позиции РФ.
«А если когда-то состоится встреча с избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить», – подытожил Путин.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что избранный президент США начнет работу по вопросу мирного урегулирования по Украине после вступления в должность в январе 2025 г.
8 декабря Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. При этом предложение о немедленном прекращении огня сам Зеленский позже отверг. Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.