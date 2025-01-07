Спецпосланник Трампа по Украине отложил поездку в Киев
Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и ряд европейских столиц до инаугурации избранного президента, пишет Reuters.
Первоначально «ознакомительная» поездка планировалась в начале января и должна была стать первым визитом новых чиновников администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, его команда также планировала встречи с официальными лицами в Риме и Париже. Почему Келлог решил отложить визит, пока неясно, отмечает агентство.
18 декабря Келлог заявил, что убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Киева. 24 декабря он рассказал, что Трамп очень последовательно говорит о том, что хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира на Украине, это его «международный приоритет номер один».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в декабре, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности. Среди первопричин конфликта министр выделил две: экспансию НАТО на Восток, вплоть до российских границ, и законодательные ограничения использования русского языка после Евромайдана 2014 г.