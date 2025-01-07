Спецпосланник Трампа по Украине отложил поездку в Киев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в декабре, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности. Среди первопричин конфликта министр выделил две: экспансию НАТО на Восток, вплоть до российских границ, и законодательные ограничения использования русского языка после Евромайдана 2014 г.