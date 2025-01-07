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Спецпосланник Трампа по Украине отложил поездку в Киев

Ведомости

Будущий спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил поездку в Киев и ряд европейских столиц до инаугурации избранного президента, пишет Reuters.

Первоначально «ознакомительная» поездка планировалась в начале января и должна была стать первым визитом новых чиновников администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, его команда также планировала встречи с официальными лицами в Риме и Париже. Почему Келлог решил отложить визит, пока неясно, отмечает агентство.

18 декабря Келлог заявил, что убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Киева. 24 декабря он рассказал, что Трамп очень последовательно говорит о том, что хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира на Украине, это его «международный приоритет номер один». 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил в декабре, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности. Среди первопричин конфликта министр выделил две: экспансию НАТО на Восток, вплоть до российских границ, и законодательные ограничения использования русского языка после Евромайдана 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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