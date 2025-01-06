Зимняя клятва: как проходит инаугурация президента США

Зимняя клятва: как проходит инаугурация президента СШАИстория церемонии, видевшей от Вашингтона до Трампа
Через две недели, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп принесет клятву верности американской Конституции и официально вступит в должность. Инаугурация – событие не только политическое, но и культурное, а в Соединенных Штатах, где церемония проходит раз в четыре года вот уже 235 лет подряд, это особенно заметно. Зрители, гости, музыка, речи и даже погода – все это пролог для очередной американской четырехлетки.
С весеннего времени на зимнее
Впервые инаугурация американского лидера состоялась 30 апреля 1789 г., когда в должность вступил Джордж Вашингтон. Согласно Конституции США, официально срок его правления начался 4 марта, но процессуальные особенности и отсутствие кворума в палате представителей и сенате отсрочили старт работы нового на тот момент федерального правительства, из-за чего клятва первого президента Соединенных Штатов состоялась спустя почти два месяца. В 1793 г. Вашингтон во второй раз вступил в полномочия уже «графику» – 4 марта.
Четвертый день марта оставался официальной датой начала президентского срока вплоть до 1933 г., когда была ратифицирована двадцатая поправка к Конституции, значительно сократившая переходный период (выборы американского лидера проходят во вторник, следующий за первым понедельником ноября, то есть в один из дней со 2 по 8 ноября). С тех пор инаугурация президента США проводится 20 января. Первым, кто приносил клятву в эту дату, стал Франклин Рузвельт в 1937 г.
От случая к правилу
Единственным инаугурационным ритуалом, прямо закрепленным в Конституции США, является чтение президентской присяги. Избранный глава государства обязан сказать: «Я торжественно клянусь (подтверждаю), что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов». В 1853 г. Франклин Пирс стал первым и единственным президентом, который вместо глагола «клянусь» использовал глагол «подтверждаю».
С 1797 г., когда в должность вступил Джон Адамс, присягу по традиции принимает председатель Верховного суда США, хотя в Конституции такого требования не содержится. Временем начала президентских полномочий является полдень, причем независимо от того, успел к этому моменту новый американский президент произнести заветные слова или нет.
Первая в истории инаугурация прошла в Федерал-холле в Нью-Йорке – на тот момент временной столице США. Произнеся предусмотренную Конституцией клятву, Джордж Вашингтон положил руку на Библию и сказал: «Да поможет мне Бог». С тех пор по традиции главы США принимают присягу на Священном Писании, хотя Конституция этого не требует (Куинси Адамс в 1825 г. и Теодор Рузвельт в 1901 г. этого делать не стали). Многие при этом используют знаковые издания. Например, Барак Обама клялся на Библии, которую использовал Авраам Линкольн. А Джо Байден клялся на семейной реликвии.
Первая церемония вступления президента в должность, которая прошла в Вашингтоне, состоялась в 1801 г., когда к присяге был приведен Томас Джефферсон. Торжественное мероприятие было организовано в сенатском крыле Капитолия. В 1829 г. Эндрю Джексон вступил в полномочия в восточном портике Капитолия, а с 1981-го, когда президентом стал Рональд Рейган, мероприятие переместилось в его западное крыло. Дважды в 1945 г. (Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн), а также в 1974 г. инаугурация проходила в Белом доме.
К настоящему моменту клятву при вступлении в должность произнесли 45 человек. С учетом второго срока, а также перехода полномочий к вице-президентам торжественное обещание прозвучало 73 раза. По традиции после этого президенты всегда произносили речь. С 1937 г. церемония включает одну или даже несколько молитв, с 1953-го – торжественный обед, который проводит руководство Конгресса, 1961-го – чтение стихов. В 1881 г. после инаугурации впервые состоялся парад, который прошел по Пенсильвания-авеню. С тех пор по традиции процессию возглавляет новый президент США. В 1985 г. из-за необычайного холода (-14 °C) парад после второй инаугурации Рейгана не проводился.
Клятва не по расписанию
Удивительно, но инаугурация стала причиной смерти президента Уильяма Гаррисона, который пробыл в должности всего месяц. В день присяги 4 марта 1841 г. было холодно и ветрено, однако Гаррисон отказался надевать шинель и отправился на церемонию в костюме. Он произнес самую длинную инаугурационную речь в истории США, состоявшую из 8445 слов (самая короткая речь была у Вашингтона в 1793 г. – всего 133 слова), на что ушло почти два часа. В результате Гаррисон простыл, заболел и 4 апреля умер от пневмонии. Через два дня клятву принес вице-президент Джон Тайлер, ставший первым руководителем США, кто вступил в должность не по избранию (всего таких было девять). Незапланированная инаугурация прошла в вестибюле отеля Brown's Indian Queen в Вашингтоне.
Самым известным прецедентом, когда вице-президент принимал полномочия не по «графику», стала клятва Линдона Джонсона. Его инаугурация состоялась 22 ноября 1963 г. всего через полтора часа после убийства Джона Кеннеди. Вместо традиционного для этой церемонии места – крыльца Капитолия – Джонсон принес присягу на борту президентского самолета.
Только доля шутки
Были в истории американских инаугураций и комичные моменты. Например, на церемонии вступления в должность Дуайта Эйзенхауэра в 1953 г. нового президента США заарканил известный актер Монти Монтана. Вестерны тогда были на пике популярности, поэтому организаторы решили добавить мероприятию «ковбойского шика»: на глазах у многомиллионной аудитории (церемонию стали транслировать по телевидению с 1949 г.) Монтана выехал на сцену верхом на коне и закинул лассо на шею Эйзенхауэра. Президент при этом сохранил полную невозмутимость.
А Барак Обама в 2009 г. исковеркал клятву, неправильно повторив слова вслед за судьей Верховного суда Джоном Робертсом. Из уст Обамы прозвучало: «Буду выполнять для Соединенных Штатов обязанности президента добросовестно». На следующий день по совету администрации Обама и Робертс повторили церемонию присяги в комнате карт Белого дома. Для усомнившихся в легитимности процедуры были опубликованы фотографии и аудиозапись.
В 1969 г. активисты, выступавшие против войны во Вьетнаме, прямо во время инаугурации Ричарда Никсона провели акцию протеста, приведя к присяге 66-киллограммового поросенка по имени Пигасус. Позже на одном из митингов животное было задержано вместе с демонстрантами. О его дальнейшей судьбе достоверно ничего не известно. Тем не менее Пигасус вошел в политическую историю США, а церемония его вступления в должность стала называться «свиногурацией».
Попранные традиции
На протяжении 235-летней истории института президентства в США церемонии инаугурации были разными по содержанию, но неизменно олицетворяли мирный транзит власти, в рамках которого вчерашние соперники по избирательной гонке жмут друг другу руки. Одним из элементов публичного примирения является письмо, которое каждый уходящий президент оставляет своему преемнику (традиция началась с Рональда Рейгана). Наиболее ярким примером стало послание Джорджа Буша-старшего победившему на выборах Биллу Клинтону. «Ваш успех сейчас – это успех нашей страны. Я искренне болею за вас», – признался уходящий лидер.
Но в 2021 г. миролюбивая традиция дала трещину. И хотя Дональд Трамп передал одолевшему его Джо Байдену прощальную записку, спровоцированный уходящим лидером штурм Капитолия, его нежелание признавать поражение, а также отказ участвовать в инаугурации Байдена лишили церемонию былого значения. В этом смысле присяга Трампа в 2025 г. станет не только политическим, но и символическим событием.