Зимняя клятва: как проходит инаугурация президента США

Удивительно, но инаугурация стала причиной смерти президента Уильяма Гаррисона, который пробыл в должности всего месяц. В день присяги 4 марта 1841 г. было холодно и ветрено, однако Гаррисон отказался надевать шинель и отправился на церемонию в костюме. Он произнес самую длинную инаугурационную речь в истории США, состоявшую из 8445 слов (самая короткая речь была у Вашингтона в 1793 г. – всего 133 слова), на что ушло почти два часа. В результате Гаррисон простыл, заболел и 4 апреля умер от пневмонии. Через два дня клятву принес вице-президент Джон Тайлер, ставший первым руководителем США, кто вступил в должность не по избранию (всего таких было девять). Незапланированная инаугурация прошла в вестибюле отеля Brown's Indian Queen в Вашингтоне.