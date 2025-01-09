Трамп представил республиканцам планы по 100 указам

26 декабря 2024 г. куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман заявил, что избранный американский лидер намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. По его словам, команда Трампа планирует вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями. Куратор пояснил, что родители смогут принять решение – уехать с ребенком или оставить его. До этого, 18 ноября, Трамп подтвердил, что готов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в США для депортации нелегальных мигрантов.