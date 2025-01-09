Трамп представил республиканцам планы по 100 указам
Избранный президент США Дональд Трамп и его советники представили планы по 100 указам в ходе встречи с республиканцами в сенате, сообщает Axios со ссылкой на два источника.
По словам собеседников, сенаторов ознакомили с предварительными версиями некоторых из указов. В частности, по данным Axios, речь шла о восстановлении Title 42 – меры, введенной в период пандемии для быстрой высылки мигрантов из страны, которая действовала до 2023 г.
Кроме того, поднимались вопросы более активного использования части закона об иммиграции и гражданстве, позволяющей ряду государственных и местных правоохранительных органов помогать в выполнении некоторых обязанностей иммиграционной и таможенной полиции (ICE), строительства пограничной стены, возведения «мягких» сооружений для содержания мигрантов и реализацию других ограничений на предоставление убежища.
26 декабря 2024 г. куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман заявил, что избранный американский лидер намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. По его словам, команда Трампа планирует вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями. Куратор пояснил, что родители смогут принять решение – уехать с ребенком или оставить его. До этого, 18 ноября, Трамп подтвердил, что готов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в США для депортации нелегальных мигрантов.
9 января зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что быстрые успехи Трампа в урегулировании конфликта на Украине весьма сомнительны, «экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед». По мнению политика, поэтому будущий американский лидер решил просто переделать мир, создав новую, «трамповскую политическую географию». При этом Медведев считает идеи республиканца «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными». В частности, имеются в виду темы присоединения Канады и Гренландии, переименования Мексиканского залива и борьбы с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» в соцсети Х руками предпринимателя и миллиардера Илона Маска.