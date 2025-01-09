Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп представил республиканцам планы по 100 указам

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп и его советники представили планы по 100 указам в ходе встречи с республиканцами в сенате, сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, сенаторов ознакомили с предварительными версиями некоторых из указов. В частности, по данным Axios, речь шла о восстановлении Title 42 – меры, введенной в период пандемии для быстрой высылки мигрантов из страны, которая действовала до 2023 г.

Кроме того, поднимались вопросы более активного использования части закона об иммиграции и гражданстве, позволяющей ряду государственных и местных правоохранительных органов помогать в выполнении некоторых обязанностей иммиграционной и таможенной полиции (ICE), строительства пограничной стены, возведения «мягких» сооружений для содержания мигрантов и реализацию других ограничений на предоставление убежища.

26 декабря 2024 г. куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман заявил, что избранный американский лидер намерен депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. По его словам, команда Трампа планирует вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями. Куратор пояснил, что родители смогут принять решение – уехать с ребенком или оставить его. До этого, 18 ноября, Трамп подтвердил, что готов ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в США для депортации нелегальных мигрантов.

9 января зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что быстрые успехи Трампа в урегулировании конфликта на Украине весьма сомнительны, «экономика США живет своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед». По мнению политика, поэтому будущий американский лидер решил просто переделать мир, создав новую, «трамповскую политическую географию». При этом Медведев считает идеи республиканца «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными». В частности, имеются в виду темы присоединения Канады и Гренландии, переименования Мексиканского залива и борьбы с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» в соцсети Х руками предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных