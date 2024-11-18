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Трамп подтвердил планы объявить режим ЧС для массовой депортации мигрантов

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов ввести режим чрезвычайной ситуации в стране для депортации нелегальных мигрантов. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

До этого глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон написал, что Трамп готов объявить ЧС и использовать военные силы для того, чтобы «обратить вспять» политику действующего главы США Джо Байдена и провести массовые депортации. Трамп в ответ на это написал: «Правда». Других подробностей он не привел.

Иммиграция была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов. 11 ноября он назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.

Хоман заявлял, что проведет при Трампе «самую масштабную операцию по депортации» в США. Позже он уточнил, что нелегальных мигрантов не будут задерживать и арестовывать. По его словам, ведомство примет меры для реализации планов Трампа «гуманным образом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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