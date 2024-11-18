Трамп подтвердил планы объявить режим ЧС для массовой депортации мигрантов
Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов ввести режим чрезвычайной ситуации в стране для депортации нелегальных мигрантов. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
До этого глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон написал, что Трамп готов объявить ЧС и использовать военные силы для того, чтобы «обратить вспять» политику действующего главы США Джо Байдена и провести массовые депортации. Трамп в ответ на это написал: «Правда». Других подробностей он не привел.
Иммиграция была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов. 11 ноября он назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ.
Хоман заявлял, что проведет при Трампе «самую масштабную операцию по депортации» в США. Позже он уточнил, что нелегальных мигрантов не будут задерживать и арестовывать. По его словам, ведомство примет меры для реализации планов Трампа «гуманным образом».