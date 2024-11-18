Трамп подтвердил планы объявить режим ЧС для массовой депортации мигрантов

До этого глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон написал, что Трамп готов объявить ЧС и использовать военные силы для того, чтобы «обратить вспять» политику действующего главы США Джо Байдена и провести массовые депортации. Трамп в ответ на это написал: «Правда». Других подробностей он не привел.