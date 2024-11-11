Трамп назвал имя «царя границы» в своей администрации
Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ. Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
«Томас Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны. Включая, но не ограничиваясь, южную, северную и все морские границы. Я давно знаю Тома. Нет никого лучше него в охране порядка и контроле за границами», – написал Трамп. Он уточнил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов.
На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.
Холан был одним из авторов «Проекта 2025» – плана действий для следующего президента-республиканца, отмечает телеканал CNN. Кроме того, иммиграция была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов, говорится в публикации.
Хоман в интервью Fox News утверждал, что нелегальных мигрантов не будут задерживать и арестовывать. По его словам, ведомство примет меры для реализации планов Трампа «гуманным образом», пишет Associated Press. В этом году Хоман также заявлял, что проведет при Трампе «самую масштабную операцию по депортации» в США.