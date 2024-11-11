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Трамп назвал имя «царя границы» в своей администрации

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ. Об этом республиканец сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Томас Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны. Включая, но не ограничиваясь, южную, северную и все морские границы. Я давно знаю Тома. Нет никого лучше него в охране порядка и контроле за границами», – написал Трамп. Он уточнил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов.

На президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября, Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а его конкурентка от демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов.

Холан был одним из авторов «Проекта 2025» – плана действий для следующего президента-республиканца, отмечает телеканал CNN. Кроме того, иммиграция была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов, говорится в публикации.

Хоман в интервью Fox News утверждал, что нелегальных мигрантов не будут задерживать и арестовывать. По его словам, ведомство примет меры для реализации планов Трампа «гуманным образом», пишет Associated Press. В этом году Хоман также заявлял, что проведет при Трампе «самую масштабную операцию по депортации» в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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