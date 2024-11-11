Трамп назвал имя «царя границы» в своей администрации

«Томас Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны. Включая, но не ограничиваясь, южную, северную и все морские границы. Я давно знаю Тома. Нет никого лучше него в охране порядка и контроле за границами», – написал Трамп. Он уточнил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов.