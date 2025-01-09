Медведев назвал сомнительными быстрые успехи Трампа в урегулировании на Украине

9 января кандидат Трампа на должность спецпосланника по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп в своем намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине не планирует идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Перед этим, 7 января, избранный американский лидер отметил, что надеется на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, состоится в сжатые сроки после его инаугурации.