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Медведев назвал сомнительными быстрые успехи Трампа в урегулировании на Украине

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел весьма сомнительными быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

В дополнение к этому, по мнению Медведева, «экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», в связи с чем будущий американский лидер решил просто переделать мир, создав новую, «трамповскую политическую географию».

При этом зампред Совбеза считает идеи американца «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными». В частности, речь о разговорах о присоединении Канады и Гренландии, переименовании Мексиканского залива и борьбе с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» в соцсети Х руками предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

«Цель проста, а затрат никаких – знай, кто в доме хозяин. <…> Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед», – написал Медведев.

По его словам, тот факт, что ничего из вышеперечисленного «ни сегодня, ни завтра не случится», не имеет значения.

«Важно другое: последняя декада пребывания маразматика в Овальном кабинете идет по сценарию оранжевого кудесника Трампа», – подчеркнул зампред Совбеза.

9 января кандидат Трампа на должность спецпосланника по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп в своем намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине не планирует идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Перед этим, 7 января, избранный американский лидер отметил, что надеется на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, состоится в сжатые сроки после его инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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