Медведев назвал сомнительными быстрые успехи Трампа в урегулировании на Украине
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел весьма сомнительными быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
В дополнение к этому, по мнению Медведева, «экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», в связи с чем будущий американский лидер решил просто переделать мир, создав новую, «трамповскую политическую географию».
При этом зампред Совбеза считает идеи американца «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными». В частности, речь о разговорах о присоединении Канады и Гренландии, переименовании Мексиканского залива и борьбе с «насильником Стармером» и «придурком Шольцем» в соцсети Х руками предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
«Цель проста, а затрат никаких – знай, кто в доме хозяин. <…> Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед», – написал Медведев.
По его словам, тот факт, что ничего из вышеперечисленного «ни сегодня, ни завтра не случится», не имеет значения.
«Важно другое: последняя декада пребывания маразматика в Овальном кабинете идет по сценарию оранжевого кудесника Трампа», – подчеркнул зампред Совбеза.
9 января кандидат Трампа на должность спецпосланника по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп в своем намерении как можно скорее завершить конфликт на Украине не планирует идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Перед этим, 7 января, избранный американский лидер отметил, что надеется на то, что его встреча с Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, состоится в сжатые сроки после его инаугурации.