Кандидат на пост спецпосланника по Украине заявил о нежелании Трампа уступать
Избранный президент США Дональд Трамп в своем стремлении как можно быстрее завершить конфликт на Украине не собирается идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в эфире Fox News заявил кандидат Трампа на должность спецпосланника по Украине Кит Келлог.
«Люди должны понять, что он не пытается отдать что-то Путину или русским. Он на самом деле пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет. И он собирается убедиться, что это будет справедливо и что это будет честно», – заявил Келлог.
По словам Келлога, больше информации по этой теме появится после 20 января, когда Трамп «официально станет президентом».
«Я думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие разговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», – добавил будущий спецпосланник.
7 января Трамп выразил надежду на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным, в том числе для обсуждения ситуации на Украине, пройдет в сжатые сроки после его вступления в должность.
26 декабря 2024 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с будущей администрацией президента США Дональда Трампа относительно потенциального разрешения украинского конфликта, но для этого визави должны учитывать ее озабоченности.