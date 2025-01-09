Что Дональд Трамп хочет сделать с Гренландией и Панамой

Что Дональд Трамп хочет сделать с Гренландией и ПанамойГромкие заявления – это способ остаться в истории и показать, что ему важно в первую очередь навести порядок на «заднем дворе» США
Избранный президент США Дональд Трамп отказался гарантировать отказ от применения военного и экономического давления для присоединения к Америке Гренландии и зоны Панамского канала. «Они нужны нам для экономической безопасности <...> Панамский канал важен для нашей страны <...> им управляет Китай. Мы отдали канал Панаме, а не Китаю», – сказал будущий президент. При этом доказательств прямого вмешательства КНР в управление каналом Трамп не привел. Про Гренландию Трамп добавил, что Дания «должна» отказаться от прав на остров, так как он нужен США в целях национальной безопасности.
В отношениях США и Дании был прецедент с передачей территории. В 1917 г. Королевство передало Штатам Виргинские острова в Карибском море за $25 млн золотом (в ценах 2025 г. это $700 млн).
Новые высказывания Трампа о Гренландии не прошли незамеченными. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в эфире France Inter, что Евросоюз не позволит «другим странам» нарушать суверенные границы блока, хотя Гренландия не входит в ЕС, несмотря на то что остров находится в юрисдикции Дании. Также министр-делегат при МИД Франции по делам внешней торговли Софи Прима назвала высказывания Трампа проявлением империализма. В первое президентство (2017–2021 гг.) Трамп также заявлял о желании купить Гренландию.
На аналогичный вопрос про применение военной силы для присоединения Канады Трамп ответил отказом и заявил, что использует только экономическое давление. «Канада и США – это что-то. Избавиться от этой искусственной линии <...> это будет лучше для национальной безопасности», – сказал Трамп.
По теме Украины Трамп отказался поделиться своей переговорной стратегией, но уточнил, что одной из основных причин начала конфликта было желание администрации действующего президента США Джо Байдена договориться с Украиной о присоединении к НАТО. Задавая вопрос о возможном завершении конфликта, журналист поинтересовался вероятностью разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в течение 3–6 месяцев. Трамп ответил: «Шесть месяцев? Нет, я надеюсь, что мы сможем сделать это раньше, чем за шесть месяцев». Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заключит сделку об урегулировании ситуации за 24 часа или еще будучи избранным президентом, до инаугурации.
Не обошли стороной и союзников по НАТО. «Думаю, они должны платить 5%, не 2% (страны НАТО на оборону в процентах ВВП. – «Ведомости»)», – сказал Трамп. Ранее, 20 декабря, газета Financial Times сообщила о предположительном намерении Трампа потребовать с союзников по НАТО такой рост расходов.
Для Трампа разговоры о присоединении Гренландии – поиск способов остаться в истории, но на практике это малореализуемо, говорит доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Эксперт объяснил это отсутствием готовности обсуждать вопрос со стороны Дании и конкретики, в каком статусе Трамп хочет присоединить остров: как территорию или как штат. В последнем случае присоединение практически неосуществимо, так как в статусе штата Гренландия получит двух сенаторов, а это может изменить баланс сил в сенате и трудно понять, в чью пользу. «По этой причине и в конгрессе идея с присоединением может не пройти», – сказал Ярыгин.
Трамп постепенно дает понять американцам, что быстрого прогресса на украинском или ближневосточном направлении может не быть, он хочет снизить градус напряженности и представить эти конфликты не как потенциальные стартеры третьей мировой, а как тлеющие, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, Трамп выбрал Западное полушарие в качестве первой внешнеполитической мишени вместо Европы и Ближнего Востока: «Перед тем как решать украинский и ближневосточный кризисы, он хочет навести порядок на «заднем дворе» США». Васильев подчеркнул, что восстановление полноценного доминирования США в Западном полушарии, по мнению Трампа, поможет не только для укрепления переговорных позиций США во время обсуждений украинской темы и ситуации в Газе, но и в долгосрочном соперничестве с Китаем.