Что Дональд Трамп хочет сделать с Гренландией и Панамой

Трамп постепенно дает понять американцам, что быстрого прогресса на украинском или ближневосточном направлении может не быть, он хочет снизить градус напряженности и представить эти конфликты не как потенциальные стартеры третьей мировой, а как тлеющие, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По мнению эксперта, Трамп выбрал Западное полушарие в качестве первой внешнеполитической мишени вместо Европы и Ближнего Востока: «Перед тем как решать украинский и ближневосточный кризисы, он хочет навести порядок на «заднем дворе» США». Васильев подчеркнул, что восстановление полноценного доминирования США в Западном полушарии, по мнению Трампа, поможет не только для укрепления переговорных позиций США во время обсуждений украинской темы и ситуации в Газе, но и в долгосрочном соперничестве с Китаем.