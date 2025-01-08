Главное на новогодних каникулах: новости, которые вы могли пропустить

В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, который брали в больницах страны в конце декабря. Заболеваемость активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше и протекает тяжело. Среди симптомов инфекции отмечаются кашель, насморк, температура, одышка. При этом у взрослых вирус часто протекает бессимптомно.