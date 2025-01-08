Главное на новогодних каникулах: новости, которые вы могли пропустить«Ведомости» собрали события, о которых надо знать
С начала года транзит газа из России в Европу остановлен. В ходе спецоперации РФ в январе заняла важный для военных город Курахово. Палестинский «Хамас» на этой неделе согласился освободить 34 израильских заложника. А избранный президент Дональд Трамп продолжает заявлять о намерении присоединить к США Канаду и Гренландию. «Ведомости» сделали подборку главных событий новогодних каникул.
Транзит газа в Европу остановлен
1 января в 8:00 прекратился транзит газа в Европу через территорию Украины, поскольку срок действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подошел к концу. Украина отказалась продлевать соглашение, поэтому «Газпром» не имеет юридической возможности продолжать подавать газ, сообщала российская компания в своем Telegram-канале. В декабре 2024 г. во время прямой линии президент России Владимир Путин заявлял, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины не будет.
Из-за прекращения транзита газа ситуация осложнилась в Молдавии и Приднестровье. Сокращение поставок также произошло из-за долгов местной компании «Молдовагаз». В Молдавии и Приднестровье отключено централизованное отопление. Тепло и горячая вода больше не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям – за исключением больниц и учреждений социальной защиты. 4 января стало известно о сбоях в работе мобильной связи, интернета и телевидения на фоне энергокризиса.
Лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор заявил «Ведомостям», что энергокризис в Приднестровье можно урегулировать при помощи газа из России. Однако проблема состоит в том, что Кишенев не идет на диалог с «Газпромом», считает он.
Россия заняла важный для установления контроля над ДНР город Курахово
6 января российские военнослужащие взяли под контроль наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса – Курахово. По данным Минобороны, для удержания города командование вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточило 26 батальонов общей численностью более 15 000 военных. Потери противника составили 80% личного состава, около 3000 единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.
После взятия города Вооруженные силы России вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы установления контроля над территорией Донецкой народной республики, добавили в Минобороны. При взятии Курахово особо отличились российские военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад.
В Донбассе из-за удара дрона погиб корреспондент «Известий»
4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике. ВСУ нанесли удар по автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате еще четыре сотрудника СМИ получили ранения.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала реакции на гибель журналиста от ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и всех других мировых правозащитных структур. 7 января официальный представитель ООН Элизабет Троссел заявила, что управление верховного комиссара ООН по правам человека осведомлено о гибели Мартемьянова. При этом Троссел добавила, что у организации нет необходимой информации, чтобы по существу прокомментировать случившееся с российским журналистом.
Эксперты рассказали, что ждет россиян в 2025 году
Прошлый год запомнился, прежде всего, продолжающейся специальной военной операцией. Она оказывала влияние и на внешнюю, и на внутреннюю политику России. «Ведомости» попросили политологов поделиться, чем их во внутренней политике может удивить 2025 г.
Евгений Минченко считает, что россиян больше будет удивлять 2026 г. А в 2025 г. его удивит, если закончится спецоперация, потому что это имеет прямое отношение к внутренней политике.
Михаил Виноградов назвал тему мира ключевой. В случае если конфликт закончится, встанет вопрос о том, ждать ли некоторой общей консервации, ослабления или попытки власти самоутвердиться.
Александр Немцев напомнил о начале предвыборной парламентской гонки в следующем сезоне. Может произойти объединение коммунистов и эсеров и появится новая партия, допустил он.
Мазутные пятна после ЧП с танкерами достигли Евпатории
После крушения танкеров в Черном море в Краснодарском крае от загрязнения нефтепродуктами спасены более 5600 птиц, писали «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Для мониторинга акватории Черного моря привлекли порядка 50-60 гражданских судов, находящихся или проходящих вблизи зоны ЧС. Для защиты убранного пляжа от новых пятен нефтепродуктов на Кубани устанавливают ограничительные сети вдоль береговой линии.
С Черноморского побережья в Краснодарском крае вывезли на полигоны уже около 130 000 т загрязненного песка.
7 января единичные участки, загрязненные мазутом, обнаружены на побережье Евпатории на западе Крыма.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. В общей сложности из них вытекло 3750 т мазута. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, в Севастополе – режим ЧС регионального значения.
Путин поручил создать госреестр языков народов России
Президент Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму до 1 мая проект закона «О языках народов Российской Федерации», предусмотрев в нем в том числе создание и ведение государственного реестра языков народов России. Ответственными за разработку президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и своих советников Андрея Ярина и Елену Ямпольскую.
Путин также поручил правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования. Кроме того, президент поручил установить единые требования к уровню владения русским языком для освоения образовательных программ, а также определить порядок проведения вступительных испытаний.
Трюдо уходит в отставку
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо утром 6 января заявил, что намерен оставить свою должность после того, как Либеральная партия выберет преемника. При этом он останется премьером страны как временный руководитель, до избрания нового лидера. Работа парламента Канады будет приостановлена до 24 марта.
53-летний политик стал лидером Либеральной партии в 2013 г. и премьер-министром осенью 2015 г. Трюдо в последнее время столкнулся с рядом кризисов, включая угрозы тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, отставки ключевых союзников и резкое снижение его собственного политического рейтинга.
В США проходят похороны Джимми Картера
Официальная церемония прощания с 39-м президентом Соединенных Штатов Джимми Картером началась 4 января в Плейнсе. На следующий день гроб с телом перевезли в Атланту для публичной церемонии прощания. Там он находился до 7 января, после чего его перевезли в Вашингтон для государственных похорон. CNN сообщал, что Капитолий США открыт для публики, желающей отдать дань уважения экс-президенту.
Картер скончался в возрасте 100 лет 29 декабря 2024 г. Президент США Джо Байден объявил день погребения Картера 9 января днем траура после смерти бывшего американского лидера.
Россия и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150
В конце 2024 г. Россия и Украина обменялись военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 150 российских военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных вооруженных сил Украины. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в декабре опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.
«Хамас» согласился освободить 34 израильских заложника
Радикальная палестинская группировка «Хамас» утвердила список из 34 израильских заложников в рамках возможного соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, сообщило 6 января Reuters со ссылкой на представителя группировки.
Собеседник агентства подчеркнул, что освобождение пленных зависит от достижения соглашения по Газе, в частности, от вывода израильских военных из анклава и полной остановки военных действий, а не временного режима прекращения огня.
Трамп заявил о встрече с Путиным в ближайшие полгода
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным после официального вступления в должность. Трамп надеется на переговоры с лидером РФ по украинскому кризису раньше, чем через полгода.
Он также сказал, что понимает обеспокоенность России ситуацией вокруг вопроса о вступлении Украины в НАТО. Трамп обвинил администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена в совершении ошибки, когда она допустила членство страны в альянсе.
Трамп также сделал несколько заявлений об установлении контроля США над несколькими новыми территориями. Он отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. 8 января Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой США с присоединенной к ним Канадой окрашены в американский флаг.
Во Франции умер политик Жан-Мари Ле Пен
За свою карьеру Ле Пен выдвигался на пост президента пять раз. В 2002 г. он прошел во второй тур выборов, но проиграл 22-му главе Франции Жаку Шираку.
Дочь Жан-Мари, Марин Ле Пен, является главой фракции партии «Национальное объединение». Его внучку, Марион Марешаль Ле Пен, в 2012 г. избрали депутатом французского парламента в возрасте 22 лет.
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с метапневмовирусом
В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, который брали в больницах страны в конце декабря. Заболеваемость активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше и протекает тяжело. Среди симптомов инфекции отмечаются кашель, насморк, температура, одышка. При этом у взрослых вирус часто протекает бессимптомно.
Роспотребнадзор в начале года порекомендовал при проявлениях признаков ОРВИ обращаться к врачу. В ведомстве заявили, что держат ситуацию на контроле.
В Южной Корее отказались от спецрасследования мятежа президента
Национальное собрание Южной Кореи отклонило законопроект о специальном расследовании в отношении президента Юн Сок Ёля. Документом предусматривалось назначение специальных прокуроров для расследования обвинений в мятеже, связанных с кратковременным введением Юном военного положения.
Юну был объявлен импичмент из-за его неудачной попытки ввести военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента.