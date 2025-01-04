«Эта катастрофа еще будет аукаться». Репортаж с мазутных пляжей Анапы и Керчи

Еще двух москвичек мы встретили за ужином в отеле, девочки приехали не несколько дней – они и убирали мазут, и готовили для тех, кто работает на пляжах. «Мы-то ладно, несколько сотен бутербродов сделали, теперь, наверное, год их сами есть не будем, – смеется одна из них, симпатичная блондинка с короткой стрижкой. – Но бутерброды – это еще не страшно, а вот одна из женщин нарезала больше 10 кг лука, плакали от этого запаха все».