Глава МЧС доложил Путину о мерах по ликвидации ЧС в Краснодарском крае
Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Собеседники также обсудили текущую работу подразделений МЧС.
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае 26 декабря после разлива мазута в Черном море. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, пояснял Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу нефтепродуктов.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 24 декабря поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. 26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива.