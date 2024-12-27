Глава МЧС доложил Путину о мерах по ликвидации ЧС в Краснодарском крае

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 24 декабря поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. 26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива.