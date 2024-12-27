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Глава МЧС доложил Путину о мерах по ликвидации ЧС в Краснодарском крае

Ведомости

 

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники также обсудили текущую работу подразделений МЧС.

Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае 26 декабря после разлива мазута в Черном море. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций, пояснял Куренков. Кроме того, режим ЧС позволит оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу нефтепродуктов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 24 декабря поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. 26 декабря Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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