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Куренков прибыл в Анапу для проверки работ по ликвидации разлива мазута

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива после крушения танкеров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Куренков осмотрит участки очистки береговой линии и проведет заседание правительственной комиссии.

На данный момент сбор и вывоз грунта, загрязненного мазутом, проводится на пяти участках. Их общая протяженность составляет 54 км. На месте работают более 4300 человек и свыше 400 единиц техники. Всего собрано и вывезено более 23 500 т загрязненного песка и грунта.

15 декабря в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. Это привело к разливу нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.

24 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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