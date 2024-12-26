Куренков прибыл в Анапу для проверки работ по ликвидации разлива мазута

15 декабря в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. Это привело к разливу нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.