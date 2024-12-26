Куренков прибыл в Анапу для проверки работ по ликвидации разлива мазута
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута в акватории Керченского пролива после крушения танкеров. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Куренков осмотрит участки очистки береговой линии и проведет заседание правительственной комиссии.
На данный момент сбор и вывоз грунта, загрязненного мазутом, проводится на пяти участках. Их общая протяженность составляет 54 км. На месте работают более 4300 человек и свыше 400 единиц техники. Всего собрано и вывезено более 23 500 т загрязненного песка и грунта.
15 декабря в Черном море потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие по 4000 т мазута. Это привело к разливу нефтепродуктов. В связи с выбросом мазута на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 25 декабря на Кубани ввели режим ЧС регионального уровня. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод федерального режима ЧС не планируется.
24 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК по Краснодарскому краю возбудить уголовное дело в связи с недостаточностью мер местных властей при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе.