На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута после шторма

По данным штаба, выбросы мазута варьируются по масштабам от небольших до значительных. В Темрюкском районе новых загрязнений не зафиксировано. Работы по очистке начались 1 января в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) после перерыва, связанного с новогодними праздниками.