На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута после шторма
В ночь на 1 января из-за шторма на пляжи Анапы вновь выбросило мазут, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
К очистке береговой линии привлечены более 2000 человек. Протяженность загрязненной территории составляет 63 км, включая участки в Темрюкском районе и Анапе.
По данным штаба, выбросы мазута варьируются по масштабам от небольших до значительных. В Темрюкском районе новых загрязнений не зафиксировано. Работы по очистке начались 1 января в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) после перерыва, связанного с новогодними праздниками.
На место направлено 300 единиц техники, включая 99 инженерных машин. С 2 января количество работников увеличат за счет привлечения дополнительных специалистов из муниципалитетов. На утро 1 января собрано около 71 300 т загрязненного песка.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня.