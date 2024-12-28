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В Кремле назвали критической ситуацию после разлива мазута в Керченском проливе

Ведомости

Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, негативные последствия для экологии неизбежны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

26 декабря в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута. На следующий день он доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС федерального значения на Кубани. Пескова спросили, есть ли сейчас понимание, когда станет известен объем экологического ущерба и кому будут предъявляться требования о его возмещении.

«Это чрезвычайная ситуация, и координацией работы всех ведомств занимается министр по чрезвычайным ситуациям Куренков. <...> Ситуация действительно критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», – сказал представитель Кремля.

По его мнению, полный размер ущерба для окружающей среды сейчас подсчитать невозможно, но такую работу постоянно ведут специалисты.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. Из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. 25 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня, на следующий день его заменили на режим ЧС федерального уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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