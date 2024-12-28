В Кремле назвали критической ситуацию после разлива мазута в Керченском проливе
Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, негативные последствия для экологии неизбежны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
26 декабря в Анапу прибыл глава МЧС России Александр Куренков, чтобы проконтролировать организацию и проведение работ по ликвидации разлива мазута. На следующий день он доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС федерального значения на Кубани. Пескова спросили, есть ли сейчас понимание, когда станет известен объем экологического ущерба и кому будут предъявляться требования о его возмещении.
«Это чрезвычайная ситуация, и координацией работы всех ведомств занимается министр по чрезвычайным ситуациям Куренков. <...> Ситуация действительно критическая. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», – сказал представитель Кремля.
По его мнению, полный размер ущерба для окружающей среды сейчас подсчитать невозможно, но такую работу постоянно ведут специалисты.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. Из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. 25 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня, на следующий день его заменили на режим ЧС федерального уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.