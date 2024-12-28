В Кремле назвали критической ситуацию после разлива мазута в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Крушение привело к разливу мазута. Из затонувших танкеров вытекло в общей сложности 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. 25 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня, на следующий день его заменили на режим ЧС федерального уровня. Эта мера позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства.