Более 5600 птиц спасли в Краснодарском крае после разлива мазута

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. В общей сложности из них вытекло 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Появление пятен мазута фиксировали и в Крыму, а 4 января в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.