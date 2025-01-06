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Более 5600 птиц спасли в Краснодарском крае после разлива мазута

Ведомости

Более 5600 птиц спасли в Краснодарском крае от загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Коммерческий директор краснодарского Сафари-парка Кристина Ханаху рассказала оперативному штабу региона о приезде в парк более 1000 птиц. По ее словам, около 245 птиц выпущены в дикую природу. Орнитологи и ветеринары подтвердили, что им больше не грозит опасность. Парк готов принять еще 600 птиц.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. В общей сложности из них вытекло 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Появление пятен мазута фиксировали и в Крыму, а 4 января в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.

По данным МЧС России на 5 января, с побережья в Анапе и Темрюкском районе вывезено более 102 000 т загрязненного песка и грунта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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