Более 5600 птиц спасли в Краснодарском крае после разлива мазута
Более 5600 птиц спасли в Краснодарском крае от загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Коммерческий директор краснодарского Сафари-парка Кристина Ханаху рассказала оперативному штабу региона о приезде в парк более 1000 птиц. По ее словам, около 245 птиц выпущены в дикую природу. Орнитологи и ветеринары подтвердили, что им больше не грозит опасность. Парк готов принять еще 600 птиц.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. В общей сложности из них вытекло 3750 т мазута. В связи с выбросом нефтепродуктов на побережье в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Появление пятен мазута фиксировали и в Крыму, а 4 января в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
По данным МЧС России на 5 января, с побережья в Анапе и Темрюкском районе вывезено более 102 000 т загрязненного песка и грунта.