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Умер бывший лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Ему было 96 лет, за свою карьеру он выдвигался на пост президента Франции пять раз
Екатерина Дорофеева
Thibault Camus / AP Photo
Thibault Camus / AP Photo

Бывший лидер партии Франции «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен скончался в возрасте 96 лет, сообщает телеканал BFMTV. Несмотря на то что он был отстранен от политической жизни, он имел большое значение для электоральной среды, отмечается в публикации.

Ле Пен был главой «Национального фронта» с 1972 по 2011 г. После партию возглавила его дочь Марин, в 2015 г. его исключили из «Национального фронта». В 2018 г. партия была переименована в «Национальное объединение».

В день смерти Ле Пен находился в медицинском учреждении в коммуне Гарш, уточняет издание La Depeche. Как указывается в публикации, он умер в окружении своей семьи.

Действующий лидер «Национального объединения» Жордан Барделла почтил память Ле Пена на своей странице в соцсети X. «Он всегда служил Франции, защищал ее самобытность и суверенитет», – написал он.

На смерть политика также отреагировал лидер политической партии «Реконкиста» Эрик Земмур. «Помимо споров, помимо скандалов, в ближайшие десятилетия мы будем помнить о нем то, что он был одним из первых, кто предупредил Францию о нависших над ней экзистенциальных угрозах», – написал он на своей странице в соцсети X.

Жан-Мари родился в 1928 г. в провинции Бретань в семье рыбака и портнихи. Отец погиб в море, когда Жан-Мари было 13 лет. После гибели отца он стал «национальным сиротой» и воспитывался на государственные средства. В 16 лет во время немецкой оккупации Жан-Мари пытался присоединиться к движению сопротивления, но ему отказали.

Свою политическую карьеру Ле Пен начал в 1956 г. в рядах сторонников Союза французского братства. В возрасте 27 лет он стал одним из самых молодых депутатов. За свою карьеру Ле Пен выдвигался на пост президента пять раз. В 2002 г. он прошел во второй тур выборов, но проиграл 22-му главе Франции Жаку Шираку.

Дочь Жана-Мари, Марин Ле Пен, является главой фракции партии «Национальное объединение». Его внучку, Марион Марешаль Ле Пен, в 2012 г. избрали депутатом французского парламента в возрасте 22 лет. Марин Ле Пен, вернувшаяся с Майотты, узнала о смерти отца в самолете, сообщает BFMTV. Ранее в этот день паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты. Сама Ле Пен не пострадала.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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