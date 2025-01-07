Умер бывший лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари родился в 1928 г. в провинции Бретань в семье рыбака и портнихи. Отец погиб в море, когда Жан-Мари было 13 лет. После гибели отца он стал «национальным сиротой» и воспитывался на государственные средства. В 16 лет во время немецкой оккупации Жан-Мари пытался присоединиться к движению сопротивления, но ему отказали.