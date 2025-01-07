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BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты

Ведомости

Два парома столкнулись у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из них находилась глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали десять человек. Как указано в публикации, Ле Пен не пострадала. Пассажиров парома эвакуировала береговая охрана.

Ле Пен путешествовала с главного острова Майотты на остров Памандзи утром 7 января. Паром, на котором она находилась, столкнулся с другим судном на встречном курсе.

В декабре 2024 г. Майотту накрыл тропический циклон «Чидо». Порывы ветра достигали 60 м/с. Шторм образовался к юго-востоку от острова-атолла Диего-Гарсия еще 5 декабря и прошел по территории Маврикия и Мадагаскара. По данным «Метео-Франс», ураган стал сильнейшим за последние 90 лет – с 1934 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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