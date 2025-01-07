BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты
Два парома столкнулись у берегов Майотты (заморский департамент Франции в Индийском океане), на одном из них находилась глава фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По данным местных СМИ, в результате столкновения пострадали десять человек. Как указано в публикации, Ле Пен не пострадала. Пассажиров парома эвакуировала береговая охрана.
Ле Пен путешествовала с главного острова Майотты на остров Памандзи утром 7 января. Паром, на котором она находилась, столкнулся с другим судном на встречном курсе.
В декабре 2024 г. Майотту накрыл тропический циклон «Чидо». Порывы ветра достигали 60 м/с. Шторм образовался к юго-востоку от острова-атолла Диего-Гарсия еще 5 декабря и прошел по территории Маврикия и Мадагаскара. По данным «Метео-Франс», ураган стал сильнейшим за последние 90 лет – с 1934 г.