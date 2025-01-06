Reuters: «Хамас» согласился освободить 34 израильских заложника

18 декабря Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время. Радикальная группировка отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава. На первом этапе Армия обороны Израиля выведет военных из основных городов Газы, но частично сохранит контроль над «коридором Нецарим» и в районе Филадельфийского коридора. «Хамас» передаст Израилю 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.