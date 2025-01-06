Reuters: «Хамас» согласился освободить 34 израильских заложника
Радикальная палестинская группировка «Хамас» утвердила список из 34 израильских заложников в рамках возможного соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил агентству Reuters представитель группировки.
Собеседник агентства подчеркнул, что освобождение пленных зависит от достижения соглашения по Газе, в частности, от вывода израильских военных из анклава и полной остановки военных действий, а не временном режиме прекращения огня.
18 декабря Asharq Al-Awsat сообщила, что Израиль и «Хамас» могут заключить сделку по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшее время. Радикальная группировка отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава. На первом этапе Армия обороны Израиля выведет военных из основных городов Газы, но частично сохранит контроль над «коридором Нецарим» и в районе Филадельфийского коридора. «Хамас» передаст Израилю 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.
В свою очередь, Израилю нужно будет выпустить из тюрем несколько палестинских заключенных. Кроме того, боевики требуют, чтобы жители северных районов анклава могли вернуться в свои дома без явного досмотра со стороны израильских военных. Планируется, что начальная стадия сделки продлится от 45 до 60 дней. Передача оставшихся палестинских заключенных и прекращение огня будут обсуждаться на первом этапе соглашения.
Боевые действия в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек и свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших за время ведения боев превысило 45 800 человек.