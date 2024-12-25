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Нетаньяху обвинил «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей по Газе

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил радикальную палестинскую группировку «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию политика.

«Террористическая организация "Хамас" продолжает врать, отказываясь от уже достигнутых договоренностей и продолжая создавать трудности на переговорах», – подчеркнул Нетаньяху.

Он заверил, что израильская сторона продолжит усилия по возвращению всех пленных, удерживаемых боевиками.

По данным СМИ, Израиль и «Хамас» могут заключить соглашение по прекращению огня в Газе и освобождению израильских заложников в ближайшее время. Группировка пошла на уступки и отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава. На первом этапе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выведет военных из основных городов Газы, но частично сохранит контроль над «коридором Нецарим» и в районе Филадельфийского коридора. «Хамас» передаст Израилю группу из 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.

В свою очередь Израиль должен будет выпустить из своих тюрем несколько палестинских заключенных. Группировка также требует, чтобы жители северных районов Газы получили право вернуться в свои дома без явного досмотра израильских военных. Планируется, что начальная стадия сделки продлится от 45 до 60 дней. Передача оставшихся палестинских заключенных и прекращение огня будут обсуждаться на первом этапе соглашения.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен.ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 45 300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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