Нетаньяху обвинил «Хамас» в отказе от достигнутых договоренностей по Газе

По данным СМИ, Израиль и «Хамас» могут заключить соглашение по прекращению огня в Газе и освобождению израильских заложников в ближайшее время. Группировка пошла на уступки и отказалась от требования прекратить боевые действия и полностью вывести израильские силы из анклава. На первом этапе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выведет военных из основных городов Газы, но частично сохранит контроль над «коридором Нецарим» и в районе Филадельфийского коридора. «Хамас» передаст Израилю группу из 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.