Израиль и «Хамас» близки к заключению перемирия

На первом этапе, который продлится от шести до восьми недель, «Хамас» освободит около 30 заложников в обмен на освобождение 100 палестинцев из израильских тюрем. Израиль выведет свои войска из анклава, кроме Филадельфийского коридора – узкой полосы вдоль границы Египта и Газы. Далее потенциальная сделка предусматривает увеличение потока гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, как сообщают собеседники AP, соглашение может включать открытие КПП на юге Газы, закрытого израильской армией в мае. Наконец, на заключительной стадии «Хамас» освободит из плена оставшихся заложников, а стороны начнут переговоры о мирном соглашении.