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Израиль и «Хамас» близки к заключению перемирия

Палестинское движение требует не ставить новых условий
Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Израиль готов выйти из сектора Газа, кроме Филадельфийского коридора на юге анклава
Израиль готов выйти из сектора Газа, кроме Филадельфийского коридора на юге анклава / MENAHEM KAHANA / AFP

Израиль и исламистское палестинское движение «Хамас» добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, пишет Reuters. Диалог ведется при посредничестве США, Египта и Катара. Американскую сторону представляет директор ЦРУ Уильям Бернс – он отправился в Доху 18 декабря для переговоров с катарским премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия.

Представители Израиля и «Хамас» с начала года проводили несколько раундов переговоров, но они заканчивались безрезультатно: израильская сторона настаивает на полном разоружении палестинских радикалов и освобождении всех заложников, а «Хамас» был готов освободить израильтян только при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа.

Накануне переговоров Бернса с катарским премьером осторожный оптимизм по поводу возможного перемирия в Газе выразил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. При этом он напомнил, что Израиль и «Хамас» ранее также были близки к заключению соглашения о прекращении огня, но в последний момент сделка срывалась.

Некоторый оптимизм также присутствует в заявлении израильского министра обороны Исраэля Каца 16 декабря, в котором он отметил, что соглашение с «Хамас» «ближе, чем когда-либо». Правда, позже он сообщил, что Израиль продолжит сохранять контроль над безопасностью в секторе Газа «с полной свободой действий, как это было в Иудее и Самарии [Западный берег реки Иордан]».

При этом другой праворадикальный член израильского правительства, министр финансов Бецалель Смотрич в эфире радиостанции Kol Barama 18 декабря назвал потенциальную сделку с «Хамас» «серьезной ошибкой».

В свою очередь, представители «Хамас» подтвердили факт «серьезных и позитивных дискуссий» с израильской стороной в Дохе, но достижение соглашения о прекращении огня, согласно заявлению движения, станет возможным, если «оккупанты перестанут ставить новые условия».

Как передают Associated Press (АР) и Bloomberg со ссылкой на источники, реализация плана прекращения огня будет осуществляться в три этапа и может начаться еще до возвращения 20 января 2025 г. в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. В преддверии переговоров он обещал исламистам «настоящий ад», если те не освободят заложников в течение месяца.

На первом этапе, который продлится от шести до восьми недель, «Хамас» освободит около 30 заложников в обмен на освобождение 100 палестинцев из израильских тюрем. Израиль выведет свои войска из анклава, кроме Филадельфийского коридора – узкой полосы вдоль границы Египта и Газы. Далее потенциальная сделка предусматривает увеличение потока гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, как сообщают собеседники AP, соглашение может включать открытие КПП на юге Газы, закрытого израильской армией в мае. Наконец, на заключительной стадии «Хамас» освободит из плена оставшихся заложников, а стороны начнут переговоры о мирном соглашении.

Израильтяне пока не столь оптимистичны в оценке вероятности скорого заключения сделки с «Хамас», считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «Судя по всему, израильтяне готовы выйти с большей части территории Газы, но при условии сохранения контроля над коридорами в центре и на юге анклава. Принципиальным остается последующая свобода действий Израиля с целью обеспечения безопасности», – добавила эксперт.

Хотя в переговорном процессе появились позитивные сигналы, ключевые противоречия между Израилем и «Хамас» по-прежнему не разрешены, замечает востоковед Руслан Сулейманов. Теоретически стороны могли бы заключить краткосрочное перемирие с возможностью продления, полагает эксперт: «В этих рамках возможны уступки. Но при этом «Хамас» требует гарантий продления первого этапа. Как обеспечить механизм соблюдения и продления перемирия – один из сложных вопросов, где стороны пока не готовы смягчать позиции».

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