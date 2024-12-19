Израиль и «Хамас» близки к заключению перемирия

Израиль и «Хамас» близки к заключению перемирияПалестинское движение требует не ставить новых условий
Израиль и исламистское палестинское движение «Хамас» добились существенного прорыва в переговорах и близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, пишет Reuters. Диалог ведется при посредничестве США, Египта и Катара. Американскую сторону представляет директор ЦРУ Уильям Бернс – он отправился в Доху 18 декабря для переговоров с катарским премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы преодолеть оставшиеся разногласия.
Представители Израиля и «Хамас» с начала года проводили несколько раундов переговоров, но они заканчивались безрезультатно: израильская сторона настаивает на полном разоружении палестинских радикалов и освобождении всех заложников, а «Хамас» был готов освободить израильтян только при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа.
Накануне переговоров Бернса с катарским премьером осторожный оптимизм по поводу возможного перемирия в Газе выразил представитель Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News. При этом он напомнил, что Израиль и «Хамас» ранее также были близки к заключению соглашения о прекращении огня, но в последний момент сделка срывалась.
Некоторый оптимизм также присутствует в заявлении израильского министра обороны Исраэля Каца 16 декабря, в котором он отметил, что соглашение с «Хамас» «ближе, чем когда-либо». Правда, позже он сообщил, что Израиль продолжит сохранять контроль над безопасностью в секторе Газа «с полной свободой действий, как это было в Иудее и Самарии [Западный берег реки Иордан]».
При этом другой праворадикальный член израильского правительства, министр финансов Бецалель Смотрич в эфире радиостанции Kol Barama 18 декабря назвал потенциальную сделку с «Хамас» «серьезной ошибкой».
В свою очередь, представители «Хамас» подтвердили факт «серьезных и позитивных дискуссий» с израильской стороной в Дохе, но достижение соглашения о прекращении огня, согласно заявлению движения, станет возможным, если «оккупанты перестанут ставить новые условия».
Как передают Associated Press (АР) и Bloomberg со ссылкой на источники, реализация плана прекращения огня будет осуществляться в три этапа и может начаться еще до возвращения 20 января 2025 г. в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. В преддверии переговоров он обещал исламистам «настоящий ад», если те не освободят заложников в течение месяца.
На первом этапе, который продлится от шести до восьми недель, «Хамас» освободит около 30 заложников в обмен на освобождение 100 палестинцев из израильских тюрем. Израиль выведет свои войска из анклава, кроме Филадельфийского коридора – узкой полосы вдоль границы Египта и Газы. Далее потенциальная сделка предусматривает увеличение потока гуманитарной помощи в Газу. Кроме того, как сообщают собеседники AP, соглашение может включать открытие КПП на юге Газы, закрытого израильской армией в мае. Наконец, на заключительной стадии «Хамас» освободит из плена оставшихся заложников, а стороны начнут переговоры о мирном соглашении.
Израильтяне пока не столь оптимистичны в оценке вероятности скорого заключения сделки с «Хамас», считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «Судя по всему, израильтяне готовы выйти с большей части территории Газы, но при условии сохранения контроля над коридорами в центре и на юге анклава. Принципиальным остается последующая свобода действий Израиля с целью обеспечения безопасности», – добавила эксперт.
Хотя в переговорном процессе появились позитивные сигналы, ключевые противоречия между Израилем и «Хамас» по-прежнему не разрешены, замечает востоковед Руслан Сулейманов. Теоретически стороны могли бы заключить краткосрочное перемирие с возможностью продления, полагает эксперт: «В этих рамках возможны уступки. Но при этом «Хамас» требует гарантий продления первого этапа. Как обеспечить механизм соблюдения и продления перемирия – один из сложных вопросов, где стороны пока не готовы смягчать позиции».