Asharq Al-Awsat: Израиль и «Хамас» могут заключить сделку в ближайшее время

По словам собеседника издания, «Хамас» пошел на серьезные уступки и отказался от требования прекратить все боевые действия и полностью вывести израильских военых из Газы. На первом этапе армия Израиля должна будет вывести свои силы из основных городов анклава, но при этом военные частично сохранят контроль над «коридором Нецарим» (делит Газу на север и юг) и в районе Филадельфийского коридора. Радикальная группировка передаст Израилю группу из порядка 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.