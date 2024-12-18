Asharq Al-Awsat: Израиль и «Хамас» могут заключить сделку в ближайшее время
Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» могут заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников в ближайшее время. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в группировке.
По словам собеседника издания, «Хамас» пошел на серьезные уступки и отказался от требования прекратить все боевые действия и полностью вывести израильских военых из Газы. На первом этапе армия Израиля должна будет вывести свои силы из основных городов анклава, но при этом военные частично сохранят контроль над «коридором Нецарим» (делит Газу на север и юг) и в районе Филадельфийского коридора. Радикальная группировка передаст Израилю группу из порядка 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.
В свою очередь израильская сторона должна будет выпустить из своих тюрем несколько палестинских заключенных. «Хамас» также требует, чтобы жители северных районов сектора Газа получили право вернуться в свои дома без явного досмотра израильских военнослужащих. Начальная стадия сделки продлится от 45 до 60 дней. Предполагается, что дальнейшая передача оставшихся палестинских заключенных и прекращение огня будут обсуждаться на первом этапе соглашения.
По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. В сентябре премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании сообщил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Информация о числе выживших заложников официально не подтверждена.
Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 45 000 человек.