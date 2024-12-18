Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Asharq Al-Awsat: Израиль и «Хамас» могут заключить сделку в ближайшее время

Ведомости

Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» могут заключить соглашение по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников в ближайшее время. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в группировке.

По словам собеседника издания, «Хамас» пошел на серьезные уступки и отказался от требования прекратить все боевые действия и полностью вывести израильских военых из Газы. На первом этапе армия Израиля должна будет вывести свои силы из основных городов анклава, но при этом военные частично сохранят контроль над «коридором Нецарим» (делит Газу на север и юг) и в районе Филадельфийского коридора. Радикальная группировка передаст Израилю группу из порядка 30 израильских заложников. Речь идет о пленных с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях.

В свою очередь израильская сторона должна будет выпустить из своих тюрем несколько палестинских заключенных. «Хамас» также требует, чтобы жители северных районов сектора Газа получили право вернуться в свои дома без явного досмотра израильских военнослужащих. Начальная стадия сделки продлится от 45 до 60 дней. Предполагается, что дальнейшая передача оставшихся палестинских заключенных и прекращение огня будут обсуждаться на первом этапе соглашения.

По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. В сентябре премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании сообщил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Информация о числе выживших заложников официально не подтверждена.

Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 45 000 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных