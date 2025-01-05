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Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе

Непризнанная республика переживает кризис после остановки транзита через Украину
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз» отказалось от предложения госкомпаний Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения российских поставок. Об этом рассказал государственный секретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан.

По его данным, 2 января компании «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» «функциональный механизм закупки природного газа на региональных рынках».

«В тот же день "Тираспольтрансгаз" отказался от этой формы сотрудничества», – написал представитель ведомства в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Правительство Молдавии, как сообщил Боросан, также предложило Приднестровью самостоятельно закупать газ для выработки из него электроэнергии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС, пока Кишинев не получил ответ. Данная ГРЭС обычно осуществляла поставки дешевой электроэнергии в Молдавию, однако сейчас эти поставки прекратились из-за дефицита газа.

Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан 2 января сообщил со ссылкой на официальное письмо предприятия о готовности двух компаний оказать «техническую и коммерческую поддержку» «Тираспольтрансгазу» в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе. В документе говорилось, что из-за невозможности регистрации «Молдовагаза» в качестве участника газового рынка в европейских странах предприятие заключило с АО «Энергоком» агентский договор. 31 декабря 2024 г. для «Молдовагаза» в тестовом режиме успешно провели закупку природного газа в Болгарии.

«Количество приобретенного газа составляет 240 МВтч, который был транспортирован по Трансбалканскому коридору через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушень, на границе Республики Молдовы», – написал Чебан.

5 января глава правления также сообщил об отказе Тирасполя от помощи Кишинева в вопросе закупки газа. По его словам, Приднестровье ждет возобновления поставок от «Газпрома». 

«Они мотивируют отказ тем, что все еще ждут восстановления поставок природного газа от "Газпрома" и рекомендуют продолжить переговоры с "Газпромом". Я думаю, они должны понять, что если поставки от "Газпрома" не будут восстановлены, то единственный выход – закупать газ на фондовых рынках, за него придется платить. Другого решения нет», – сказал Чебан телеканалу Pro TV (цитата по «РИА Новости»).

Ситуация в Молдавии и Приднестровье осложнилась из-за решения «Газпрома» о сокращении поставок газа Кишиневу с 1 января из-за долгов «Молдовагаза», а также в связи с прекращением транзита газа через Украину, откуда молдавская сторона получала российское топливо. От продления транзитного соглашения ранее отказался Киев. С начала года из-за прекращения поставок газа из Молдавии в Приднестровье отключено централизованное отопление. Тепло и горячая вода больше не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям – за исключением больниц и учреждений социальной защиты. 4 января стало известно о сбоях в работе мобильной связи, интернета и телевидения на фоне энергокризиса.

Режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа ввели в Молдавии с 16 декабря, он будет действовать в стране в течение 60 дней. Решение обосновали истечением срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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