Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе

Ситуация в Молдавии и Приднестровье осложнилась из-за решения «Газпрома» о сокращении поставок газа Кишиневу с 1 января из-за долгов «Молдовагаза», а также в связи с прекращением транзита газа через Украину, откуда молдавская сторона получала российское топливо. От продления транзитного соглашения ранее отказался Киев. С начала года из-за прекращения поставок газа из Молдавии в Приднестровье отключено централизованное отопление. Тепло и горячая вода больше не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям – за исключением больниц и учреждений социальной защиты. 4 января стало известно о сбоях в работе мобильной связи, интернета и телевидения на фоне энергокризиса.