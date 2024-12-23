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СВР предупредила об угрозе эскалации в Молдавии

Кишинев намерен подготовить план операции по установлению контроля над Приднестровьем
Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия, сообщили в Службе внешней разведки РФ.

По информации СВР, заявление прозвучало под конец совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности Молдавии. После доклада премьер-министра Дорина Речана о том, какими проблемами может страна столкнуться после истечения в конце 2024 г. российско-украинского договора на транзит природного газа, президент «вышла из себя» и возложила всю ответственность на Россию. По ее словам, если РФ не найдет способ доставить газ, то «Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».

В СВР заявили, что Санду приказала завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья «за сепаратизм», а жителей региона тщательно досматривать при въезде и выезде. Президент также потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС.

17 декабря министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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