СВР предупредила об угрозе эскалации в Молдавии

СВР предупредила об угрозе эскалации в МолдавииКишинев намерен подготовить план операции по установлению контроля над Приднестровьем
Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия, сообщили в Службе внешней разведки РФ.
По информации СВР, заявление прозвучало под конец совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности Молдавии. После доклада премьер-министра Дорина Речана о том, какими проблемами может страна столкнуться после истечения в конце 2024 г. российско-украинского договора на транзит природного газа, президент «вышла из себя» и возложила всю ответственность на Россию. По ее словам, если РФ не найдет способ доставить газ, то «Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».
В СВР заявили, что Санду приказала завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья «за сепаратизм», а жителей региона тщательно досматривать при въезде и выезде. Президент также потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС.
17 декабря министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.