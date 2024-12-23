СВР предупредила об угрозе эскалации в Молдавии

По информации СВР, заявление прозвучало под конец совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности Молдавии. После доклада премьер-министра Дорина Речана о том, какими проблемами может страна столкнуться после истечения в конце 2024 г. российско-украинского договора на транзит природного газа, президент «вышла из себя» и возложила всю ответственность на Россию. По ее словам, если РФ не найдет способ доставить газ, то «Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».