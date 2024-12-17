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Приднестровье может сократить потребление газа в два раза

Ведомости

Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства энергетики Молдавии.

Согласно данным минэнерго страны, сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.

С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. 11 декабря в Приднестровье также было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа.

Как говорил «Ведомостям» депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов, Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 16 декабря заявил, что Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения».

Украинские власти заявляют, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Также власти США 21 ноября ввели блокирующие санкции против Газпромбанка.

25 октября президент РФ Владимир Путин отмечал, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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