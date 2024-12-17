Приднестровье может сократить потребление газа в два раза
Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства энергетики Молдавии.
Согласно данным минэнерго страны, сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.
С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. 11 декабря в Приднестровье также было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа.
Как говорил «Ведомостям» депутат верховного совета ПМР Андрей Сафонов, Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 16 декабря заявил, что Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения».
Украинские власти заявляют, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Также власти США 21 ноября ввели блокирующие санкции против Газпромбанка.
25 октября президент РФ Владимир Путин отмечал, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.