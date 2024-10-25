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Путин: для продолжения поставок газа через Украину нужен новый контракт

Ведомости

Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Для того чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент добавил, что Россия не отказывается от поставок газа через Украину и до сих пор поставляет его через Суджу в Курской области в автоматическом режиме. Киев, судя по всему, не собирается продлевать на 2025 г. транзит российского газа, заявил президент.

Путин отметил, что Киев обязался соблюдать определенные правила энергетических законов Евросоюза (ЕС).

«Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки», – добавил он.

15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа.

20 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу прорабатываются варианты по обеспечению интересов потребителей и поставщиков, европейские потребители осознают возможные сложности. Ранее в Киеве неоднократно заявляли об отсутствии намерения продлевать контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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