Путин: для продолжения поставок газа через Украину нужен новый контракт
Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Для того чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Президент добавил, что Россия не отказывается от поставок газа через Украину и до сих пор поставляет его через Суджу в Курской области в автоматическом режиме. Киев, судя по всему, не собирается продлевать на 2025 г. транзит российского газа, заявил президент.
Путин отметил, что Киев обязался соблюдать определенные правила энергетических законов Евросоюза (ЕС).
«Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки», – добавил он.
15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа.
20 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу прорабатываются варианты по обеспечению интересов потребителей и поставщиков, европейские потребители осознают возможные сложности. Ранее в Киеве неоднократно заявляли об отсутствии намерения продлевать контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом».