Bloomberg: Европа не сможет полностью отказаться от российского газа
Доля России на европейском рынке природного газа выросла с начала года до 20%. В 2023 г. эта цифра составляла 15%, а до начала специальной военной операции на Украине – 45%. Это позволяет сделать вывод о том, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа, пишет Bloomberg.
Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ).
Украинский трубопровод имеет большое значение для Восточной и Центральной Европы, особенно для Словакии и Австрии. Ранее в этом году правительство Австрии предупредило о «огромном риске» для своей энергетической безопасности в случае прекращения поставок этим маршрутом. В настоящее время Австрия импортирует 80% своего газа из России.
Импорт российского СПГ в Испанию достиг рекордного уровня, при этом в этом году на Москву пришлось 23% импорта природного газа в страны Средиземноморья.
Правительства европейских стран начинают активно обсуждать вопрос зависимости от поставок газа из России, особенно в свете приближающегося окончания срока действия контракта на поставки по трубопроводу через Украину, который истекает 1 января 2025 г.
Ситуация усложняется тем, что точка входа в трубопровод с российской стороны находится в городе Суджа, где в настоящее время находятся украинские войска, вторгшиеся в Курскую область 6 августа.
Тем не менее, предпринимаются активные попытки либо продлить текущий договор, либо заключить новый, который был бы более приемлемым с политической точки зрения и отражал бы текущую реальность, полагает агентство. Хотя в Киеве уже неоднократно заявляли об отказе от продления договора с «Газпромом».
Цены на газ в Европе уже превысили 40 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за 10 месяцев и на 77% выше минимального уровня, достигнутого в феврале.
15 октября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) может обойтись без российского газа.
20 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу прорабатываются варианты по обеспечению интересов потребителей и поставщиков, европейские потребители осознают возможные сложности.