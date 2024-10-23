Bloomberg: Европа не сможет полностью отказаться от российского газа

Доля России на европейском рынке природного газа выросла с начала года до 20%. В 2023 г. эта цифра составляла 15%, а до начала специальной военной операции на Украине – 45%. Это позволяет сделать вывод о том, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа, пишет Bloomberg.