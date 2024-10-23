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Bloomberg: Европа не сможет полностью отказаться от российского газа

Ведомости

Доля России на европейском рынке природного газа выросла с начала года до 20%. В 2023 г. эта цифра составляла 15%, а до начала специальной военной операции на Украине – 45%. Это позволяет сделать вывод о том, что Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа, пишет Bloomberg.

Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Украинский трубопровод имеет большое значение для Восточной и Центральной Европы, особенно для Словакии и Австрии. Ранее в этом году правительство Австрии предупредило о «огромном риске» для своей энергетической безопасности в случае прекращения поставок этим маршрутом. В настоящее время Австрия импортирует 80% своего газа из России.

Импорт российского СПГ в Испанию достиг рекордного уровня, при этом в этом году на Москву пришлось 23% импорта природного газа в страны Средиземноморья.

Правительства европейских стран начинают активно обсуждать вопрос зависимости от поставок газа из России, особенно в свете приближающегося окончания срока действия контракта на поставки по трубопроводу через Украину, который истекает 1 января 2025 г.

Ситуация усложняется тем, что точка входа в трубопровод с российской стороны находится в городе Суджа, где в настоящее время находятся украинские войска, вторгшиеся в Курскую область 6 августа.

Тем не менее, предпринимаются активные попытки либо продлить текущий договор, либо заключить новый, который был бы более приемлемым с политической точки зрения и отражал бы текущую реальность, полагает агентство. Хотя в Киеве уже неоднократно заявляли об отказе от продления договора с «Газпромом».

Цены на газ в Европе уже превысили 40 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за 10 месяцев и на 77% выше минимального уровня, достигнутого в феврале. 

15 октября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) может обойтись без российского газа.

20 октября директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук рассказал, что после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу прорабатываются варианты по обеспечению интересов потребителей и поставщиков, европейские потребители осознают возможные сложности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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