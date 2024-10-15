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Еврокомиссар Симсон: Европа может обойтись без российского газа

Ведомости

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) может обойтись без российского газа. Ее слова приводит «РИА Новости» по итогам заседания совета министров энергетики Евросоюза.

Симсон также отметила, что заключение некоторыми странами контрактов с Россией – это «политические решения». Однако она признала, что в Европе наблюдается увеличение закупок СПГ из России.

10 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил состояние рынка газа Европы как «плохое» без российского газа. Об этом он заявил в рамках Международного газового форума.

Экспорт газа из России в Европу по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м. Это следует из расчетов на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Сейчас Россия осуществляет поставки газа в Европу только по двум маршрутам: по одной из двух ниток «Турецкого потока» (вторая нитка предназначена для турецкого рынка) и транзитом через Украину. Украина, в свою очередь, исключила продление соглашения о транзите газа с Россией, которое закончится в конце 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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