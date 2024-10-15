Еврокомиссар Симсон: Европа может обойтись без российского газа
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз (ЕС) может обойтись без российского газа. Ее слова приводит «РИА Новости» по итогам заседания совета министров энергетики Евросоюза.
Симсон также отметила, что заключение некоторыми странами контрактов с Россией – это «политические решения». Однако она признала, что в Европе наблюдается увеличение закупок СПГ из России.
10 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил состояние рынка газа Европы как «плохое» без российского газа. Об этом он заявил в рамках Международного газового форума.
Экспорт газа из России в Европу по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м. Это следует из расчетов на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Сейчас Россия осуществляет поставки газа в Европу только по двум маршрутам: по одной из двух ниток «Турецкого потока» (вторая нитка предназначена для турецкого рынка) и транзитом через Украину. Украина, в свою очередь, исключила продление соглашения о транзите газа с Россией, которое закончится в конце 2024 г.