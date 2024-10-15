Еврокомиссар Симсон: Европа может обойтись без российского газа

Сейчас Россия осуществляет поставки газа в Европу только по двум маршрутам: по одной из двух ниток «Турецкого потока» (вторая нитка предназначена для турецкого рынка) и транзитом через Украину. Украина, в свою очередь, исключила продление соглашения о транзите газа с Россией, которое закончится в конце 2024 г.