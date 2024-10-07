Украина исключила продление соглашения о транзите газа с Россией
Киев не намерен продлевать соглашение о транзите газа с Москвой после того, как его действие завершится. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с его коллегой из Словакии Робертом Фицо.
Украина понимает, что некоторые страны зависят от российских ресурсов, отметил Шмыгаль. «Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок», – сказал он (цитата по УНИАН).
В конце августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с 1 января 2025 г. Киев остановит транзит российской нефти и газа в ЕС, но готов осуществлять поставки энергоресурсов из других стран через территорию России.
Транзит через Украину – один из двух сохранившихся пока маршрутов поставок российского газа в Европу по трубопроводам. Второй – нитка газопровода «Турецкий поток», по ней газ идет на турецкий рынок.
На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. 7 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев текущего года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.