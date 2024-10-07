Экспорт российского трубопроводного газа в Европу вырос на 17%

Экспорт газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м. Это следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).