Алексей Миллер указал на плохое состояние европейского рынка газа

«Но есть и более жесткие оценки и мнения экспертов – некоторые говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы", а другие эксперты говорят о том, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы», – рассказал Миллер (цитата по ТАСС).