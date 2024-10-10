Алексей Миллер указал на плохое состояние европейского рынка газа
Председатель правления «Газпрома» «Газпрома» Алексей Миллер оценил состояние рынка газа Европы как «плохое» без российского газа. Об этом он заявил в рамках Международного газового форума.
По словам Миллера, промышленное производство в Европе упало до минимума за 10 лет без российского газа, а высокие цены на газ не позволяют контролировать издержки. Миллер назвал тенденцию к ухудшению состояния газового рынка Европы искусственным разрушением спроса на газ.
«Но есть и более жесткие оценки и мнения экспертов – некоторые говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы", а другие эксперты говорят о том, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы», – рассказал Миллер (цитата по ТАСС).
9 октября вице-премьер Александр Новак рассказал, что европейские потребители российского газа и собственник украинской газотранспортной системы должны договориться и оформить условия для продолжения поставок российского газа через территорию Украины.