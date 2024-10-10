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Алексей Миллер указал на плохое состояние европейского рынка газа

Ведомости

Председатель правления «Газпрома» «Газпрома» Алексей Миллер оценил состояние рынка газа Европы как «плохое» без российского газа. Об этом он заявил в рамках Международного газового форума.

По словам Миллера, промышленное производство в Европе упало до минимума за 10 лет без российского газа, а высокие цены на газ не позволяют контролировать издержки. Миллер назвал тенденцию к ухудшению состояния газового рынка Европы искусственным разрушением спроса на газ.

«Но есть и более жесткие оценки и мнения экспертов – некоторые говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы", а другие эксперты говорят о том, что на наших глазах экономический локомотив превратился в больного человека Европы», – рассказал Миллер (цитата по ТАСС).

9 октября вице-премьер Александр Новак рассказал, что европейские потребители российского газа и собственник украинской газотранспортной системы должны договориться и оформить условия для продолжения поставок российского газа через территорию Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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